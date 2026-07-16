Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Por primera vez, un prestigioso premio estadounidense espera al campeón del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

La selección española se enfrenta a la argentina por un nuevo título

El campeón del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, recibirá un premio histórico, al estilo estadounidense.

La final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey enfrentará a España y Argentina.

Según Sky Sports, la FIFA entregará un premio especial al campeón, además de la copa y las medallas.

Se trata de anillos conmemorativos para los jugadores del equipo campeón: en un lado se grabará la Copa del Mundo y en el otro el nombre del ganador, con un número único en cada pieza.

La FIFA 2026 pondrá a disposición un anillo de este tipo, en referencia al año en que se celebra la actual edición de la Copa del Mundo; se destinarán 30 de ellos a la selección campeona, mientras que el resto (1996) se pondrán a la venta en todo el mundo.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

El seleccionador y el capitán del equipo campeón recibirán primero treinta anillos provisionales, que luego se ajustarán a la medida de cada jugador.

Esta práctica sigue la tradición estadounidense de premiar al equipo campeón con anillos, como en la NBA y la Super Bowl.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google