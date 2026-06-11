Por primera vez... Un acontecimiento histórico en la inauguración del Mundial

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el partido inaugural se repetirá entre las mismas selecciones: México y Sudáfrica. Así lo determinó el sorteo de la fase final del Mundial 2026, evocando la apertura del torneo de 2010.

Esta tarde, el Estadio Azteca acogerá el partido inaugural del Grupo A, que también integran Corea del Sur y la República Checa.

En 2010 se midieron en el partido inaugural, entonces en Sudáfrica, y empataron 1-1: los locales se adelantaron con gol de Siphiwe Chabalala y Rafael Márquez igualó al final.

Es la primera vez que se repite un duelo inaugural desde que el formato actual incluyó un partido de apertura oficial.

Desde 1974 no se repetía un mismo duelo inaugural, hasta que el sorteo de 2026 volvió a unir a México y Sudáfrica.

Antes de 1974, muchas ediciones arrancaban con varios partidos simultáneos, por lo que no siempre había un encuentro inaugural claro.

Antes de 1974, algunas ediciones iniciaron con un solo encuentro claro (1938, 1950, 1958, 1966 y 1970), pero nunca se repitió la misma final inaugural.

Hoy México pasa de visitante en 2010 a anfitrión en 2026.

Además, México establecerá hoy un récord: será la selección con más partidos inaugurales en la Copa del Mundo, al disputar su octavo encuentro de apertura y superar así a todas las demás.