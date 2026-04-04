Por primera vez tras la lesión... Mbappé lidera el ataque del Real Madrid ante el Mallorca

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la alineación de su equipo para el partido contra el Real Mallorca, previsto para hoy sábado, en la jornada 30 de la Liga española.

En la convocatoria del Real Madrid para el partido de hoy figuran las bajas por lesión de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Dani Ceballos, además de la de Fede Valverde, sancionado.

Por su parte, el Real Madrid recuperó al defensa brasileño Éder Militão tras una larga ausencia por lesión.

Arbeloa alineó un trío ofensivo formado por Kylian Mbappé, titular por primera vez tras recuperarse de una lesión, junto a Ibrahim Díaz y Arda Güler.

La alineación completa del Real Madrid fue la siguiente:

Lunin - Trent Alexander-Arnold - Rüdiger - Hojund - Álvaro Carreras - Manuel Ángel - Tchouaméni - Camavinga - Arda Güler - Ibrahim Díaz - Mbappé.

El Real Madrid ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga con 69 puntos, a cuatro puntos del Barcelona, segundo clasificado, mientras que el Mallorca se encuentra en el puesto 18 con 28 puntos.



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