Por primera vez desde la mordedura de Zidane, un hito histórico para España en el Mundial

Charles De Ketelaere marcó el 1-1 de Bélgica ante España en el minuto 41 de los cuartos de final del Mundial 2026.

Es el primer jugador que marca a España sin penalti en eliminatorias desde Zidane en 2006.

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Además, el delantero de los Diablos Rojos sumó su tercer gol en eliminatorias, igualando el récord belga que compartía con Romelu Lukaku, según «stats foot».

Antes, Fabian Ruiz había adelantado a España en el 30’ al aprovechar un rebote del portero Thibaut Courtois.



