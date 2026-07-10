Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Por primera vez desde la mordedura de Zidane, un hito histórico para España en el Mundial

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
C. De Ketelaere
Z. Zidane
Francia vs España
Francia
España
Bélgica
EE. UU.
Francia

La selección española encajó su primer gol en el Mundial de 2026

Charles De Ketelaere marcó el 1-1 de Bélgica ante España en el minuto 41 de los cuartos de final del Mundial 2026.

Es el primer jugador que marca a España sin penalti en eliminatorias desde Zidane en 2006.

Lee también

Hakimi iguala el récord de Senegal en el Mundial

Vídeo: Mbappé: «Hakimi no es mi amigo en el campo... y esta es la naturaleza de mi lesión»

Además, el delantero de los Diablos Rojos sumó su tercer gol en eliminatorias, igualando el récord belga que compartía con Romelu Lukaku, según «stats foot».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP

Antes, Fabian Ruiz había adelantado a España en el 30’ al aprovechar un rebote del portero Thibaut Courtois.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google