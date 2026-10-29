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Muhammad Sharaf Eldeen
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Por poco: la esposa de una estrella del Real Madrid se salva de la catástrofe en España

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El accidente se cobró la vida de 74 personas

Claudia Rodríguez, esposa de Marc Cucurella, jugador del Real Madrid y de la selección de España, se encontraba a bordo de uno de los trenes que circulaban detrás del tren implicado en el mortal accidente de colisión ocurrido en España ayer miércoles, confirmando que se salvó de una posible catástrofe, después de verse obligada a regresar a Madrid a causa del accidente.

Rodríguez dijo, a través de sus cuentas en las redes sociales: "Iba de camino a Málaga en el tren siguiente y estoy conmocionada. Quiero expresar todo mi apoyo a los familiares y amigos de las víctimas".

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Y añadió: "Estoy bien, amigos, mi tren no se vio afectado en absoluto, porque la distancia entre él y el tren que sufrió el accidente era grande. Solo tuvimos que dar la vuelta y dirigirnos a Madrid, porque circulaba por la misma vía".

Rodríguez prosiguió: "Me siento conmocionada solo de pensar que, si el accidente hubiera ocurrido más tarde, podría haber pasado lo mismo con mi tren, pero eso no se compara con lo que vivieron las personas que iban a bordo del tren que sufrió el accidente".

La colisión de dos trenes de alta velocidad en España dejó al menos 74 muertos, según un nuevo balance anunciado por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, dependiente del Ministerio de Transportes español, este jueves.

El accidente se produjo la mañana del miércoles en el municipio de Orda, en la región de Castilla-La Mancha, en el centro del país, cuando un tren de la compañía "Renfe" chocó con un tren del operador privado "Iryo", después de que este último se detuviera debido a una avería electrónica en el sistema de señalización, según la información recogida en el informe.

Alrededor de 550 personas iban a bordo de los dos trenes en el momento del accidente, que llevó a España a declarar un luto nacional de 72 horas, en medio de una gran conmoción por una de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de la historia del país.

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