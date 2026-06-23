Por orden de Mourinho, Enzo Fernández deja fuera a Bouadi de las opciones del Real Madrid

El Real Madrid ha decidido fichar al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández para reforzar el medio campo de cara a la próxima temporada.

La opción de Fernández (25 años) surgió tras descartar a Oulisi y a Matheus (21), quien prefiere fichar por el Tottenham.

El club blanco ya prepara los trámites para negociar con el Chelsea en los próximos días, respaldado por la firme voluntad del jugador, quien comunicó que hará todo lo posible para cerrar el fichaje.

Según el diario español «AS», Enzo siempre ha sido la primera opción del entrenador portugués José Mourinho, quien así lo comunicó a la directiva desde el principio.

Aunque se valoraron otras opciones, como Matheus Fernández o Ayoub Bouadi —seguido desde hace meses por Johnny Cavallat—, El marroquí no encaja en el perfil que busca Mourinho por su juventud y falta de experiencia, pues el técnico quiere jugadores consolidados en la élite que respalden el crecimiento de los canteranos.

También se valoró el alemán del Borussia Mönchengladbach, titular en el Mundial, pero recibió la misma valoración. Por eso el club blanco optó por cumplir el deseo inicial de Mourinho: fichar a Enzo. Solo se estudiarán alternativas si fracasa esa opción.

Mourinho lo considera el ‘box to box’ que necesita: cubre todo el campo, lidera y activa al equipo.

El Chelsea ya vendió a Cucurella por 50 millones y quiere equilibrar sus cuentas, mientras Xabi Alonso desea retenerlo. Pero la decisión final dependerá de la firme voluntad del jugador de fichar por el Real Madrid, lo que podría complicar las negociaciones con el club londinense.

Las estimaciones financieras indican que la operación rondará los tres dígitos, pues el Chelsea pagó 121 millones de euros por Enzo en 2022, después de que el Benfica abonara 45 millones al River Plate.

Para el Real Madrid la operación no bajará de 100 millones, ya que el jugador tiene contrato hasta 2032.

Esta temporada el Chelsea le multó por declarar en YouTube: «Quiero vivir en España. Madrid me encanta, me recuerda a Buenos Aires. Un futbolista vive donde quiere».

La directiva del Real Madrid quiere cerrar pronto las dos últimas peticiones del entrenador José Mourinho: un centrocampista y un defensa. Para liberar liquidez, el club podría vender a uno de sus centrocampistas, ya que Camavinga y Tchouameni tienen buena cotización en la Premier League.