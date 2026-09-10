A partir de principios del próximo enero, la Federación Internacional de Fútbol Asociación introducirá una modificación en el artículo 17, que regula las cláusulas de rescisión de contratos y la finalización de las relaciones contractuales.

Cuando la modificación entre en vigor, las competiciones tendrán que adaptar sus contratos a un modelo en el que el valor de la rescisión unilateral de la relación entre el jugador y el club sea razonablemente proporcional a las circunstancias de la operación, con el objetivo de que ninguna de las dos partes pueda utilizar una cantidad desorbitada como medio para bloquear de forma efectiva la salida de un jugador.

El diario Sport señaló que este cambio llega tras el fracaso de varias operaciones a causa del elevado valor de las cláusulas de rescisión, o por la negativa de algunos clubes a negociar la salida de un jugador que ha declarado que no desea continuar en el club, situación que se produjo este verano entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

El objetivo principal de esta nueva normativa es tratar de reducir los conflictos entre clubes y jugadores en los casos de rescisión de contratos, algo que ocurrió en el caso conocido como el caso Lassana Diarra.

Los representantes de los jugadores han manifestado su apoyo a este cambio introducido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Hasta ahora, la compensación económica que debía abonarse se evaluaba caso por caso, sin una metodología determinada ni criterios claros sobre el valor exacto, lo que conducía a resultados muy dispares.

Por este motivo, la Federación Internacional ha decidido modificar el artículo para que sea más transparente, objetivo y previsible, y ambas partes podrán acordar contractualmente el valor de la compensación, garantizando de esta manera una compensación completa por el perjuicio.

La nueva normativa contempla dos supuestos: los contratos que incluyen una cláusula de rescisión y los que no la incluyen. En el caso de los contratos que contienen una cláusula de rescisión, la compensación será la cantidad acordada, salvo que dicha cantidad sea claramente desorbitada e injusta.

En cuanto al supuesto relativo a los contratos que no incluyen una cláusula de rescisión, es más complejo, ya que la cantidad se calcula a través de los siguientes criterios: el valor restante del contrato, los salarios adeudados, el valor de los servicios del jugador, la pérdida derivada de la posibilidad de su traspaso, los costes de su sustitución y cualquier otro daño acreditado. No obstante, en ambos supuestos, el jugador y el club tienen derecho a recibir una compensación equivalente al valor restante del contrato incumplido.

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