Por orden de la FIFA... ¡Este idioma está prohibido en las ruedas de prensa del Mundial!

El Mundial 2026 ha reavivado un debate que va más allá del fútbol: la comunicación y las barreras lingüísticas en un torneo supuestamente mundial.

Las ruedas de prensa de Vinicius Junior, Achraf Hakimi y Frenkie de Jong generaron polémica al limitar el uso del español por motivos logísticos, según el diario catalán Sport.

Un periodista preguntó en español a Achraf Hakimi, quien lo entiende. El moderador interrumpió para recordar que, según el protocolo, solo se usan los idiomas con traducción simultánea disponible.

La decisión sorprendió, pues el jugador entiende el español, pero acabó respondiendo en inglés, tal como establecen las normas.

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Escena similar se repitió en la rueda de prensa de Vinicius Jr.: el brasileño pidió al periodista que le repitiera la pregunta en español, pero el reportero debió mantener el inglés.

El periodista debió seguir en inglés por las mismas restricciones y el brasileño respondió sin problemas, aunque la escena evidenció la incomodidad que generan estas normas.

Sport recuerda que tampoco dejaron a Frenkie de Jong, jugador del Barcelona y de Holanda, responder en español pese a hablarlo tras años en el club catalán.

La justificación de la FIFA

La FIFA alega motivos logísticos: solo usa idiomas con traducción simultánea para evitar problemas en las ruedas de prensa.

Algunos medios y sectores sociales critican esta decisión, pues consideran injustificable excluir el español en un Mundial que se celebra en una zona donde el idioma tiene gran relevancia.

El español es una de las lenguas más habladas del mundo, predomina en México —país anfitrión— y tiene gran presencia en Estados Unidos. Por ello, algunos ven la medida como una falta de sensibilidad hacia el público y la prensa que cubren el torneo, según el diario Sport.