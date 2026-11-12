Por orden de Inzaghi: 20 días sin partidos en el Al-Hilal saudí

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Los aficionados del Al-Hilal saudí se ven obligados a completar 20 días sin ver a su equipo disputar ningún partido, en base a la decisión del italiano Simone Inzaghi, director técnico del primer equipo.

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El Al-Hilal disputó su último partido el pasado 3 de noviembre, cuando venció al Shabab Al-Ahli de Emiratos por 2-0, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League de Asia Élite.

El Al-Hilal tenía previsto enfrentarse al Al-Ettifaq el pasado fin de semana, pero la Liga Profesional de Roshn aplazó por completo la decimotercera jornada, antes del actual parón internacional, tras la postergación de la Copa Asiática de las Naciones 2027.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que Inzaghi rechazó la idea de disputar cualquier partido amistoso durante el actual parón internacional, prefiriendo limitarse a algunos ejercicios durante los entrenamientos diarios que arrancan el próximo sábado en el centro deportivo de Al-Majdiah, en la capital saudí, Riad.

La decisión del técnico italiano llegó en medio de la escasez de efectivos que sufre el equipo en estos momentos, debido a las numerosas bajas en sus filas, ya sea por las convocatorias con las selecciones nacionales o por lesiones.

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Ocho jugadores del "Líder" se incorporaron a la selección saudí durante su actual concentración en la capital catarí, Doha, y son Mohammed Al-Owais, Mohammed Mazhari, Hassan Tambakti, Metaab Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari y Sultan Mandash.

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Asimismo, el portero Yassine Bono se unió a la selección de Marruecos, el defensa Kalidou Koulibaly a la de Senegal, su compañero Yusuf Akçiçek a la selección sub de Turquía, el centrocampista Sergej Milinković-Savić a la selección de Serbia, su compañero Rúben Neves a la selección de Portugal y el extremo Crysencio Summerville a los Países Bajos.

Además de esto, el Al-Hilal pierde a tres jugadores por lesión, encabezados por el capitán Salem Al-Dawsari y el extremo brasileño Gabriel Martinelli, junto al centrocampista francés Simon Bouabré.

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Debido a esta importante escasez, Inzaghi decidió recurrir a los jugadores del Al-Hilal sub-21, que participa en la Liga Joy Élite, con el fin de suplir las bajas que sufre el primer equipo durante el parón internacional.

El equipo del Al-Hilal sub-21 ofrece unos niveles discretos en la actual temporada de la Liga Joy Élite, ya que ocupa el sexto puesto de la clasificación con 17 puntos, cosechados a base de 5 victorias, dos empates y una única derrota.

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Esta es ya la segunda vez que el técnico italiano decide echar mano de los jugadores del Al-Hilal sub-21 durante la presente temporada, después de haberlo hecho también durante el pasado parón internacional.

Cabe recordar que la decisión del técnico italiano dejará al Al-Hilal sin ningún partido durante 20 días, ya que su próximo encuentro será ante el Navbahor uzbeko, el 23 de noviembre, en el estadio de este último, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League de Asia Élite.

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El Al-Hilal ocupa el segundo puesto del grupo Oeste en la Champions League de Asia Élite con 9 puntos, cosechados a base de 3 victorias y una única derrota, a 3 puntos del Al-Ain emiratí, líder de la tabla.

Después, el Al-Hilal visitará al Al-Ettifaq, en el estadio de este último en Dammam, el 28 de noviembre, en la decimotercera jornada de la Liga de Roshn saudí.

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El "Líder" se sienta actualmente en el trono de la Liga de Roshn saudí con 30 puntos, cosechados a base de 10 victorias y una derrota, con dos puntos de ventaja sobre el Al-Qadisiyah y el Al-Nassr, segundo y tercero de la clasificación respectivamente.