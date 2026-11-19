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El nombre de Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, ha aparecido en la lista de posibles incorporaciones del Barcelona para el próximo mercado de fichajes de verano.

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Según informa el diario Sport, el agente de futbolistas Pedro Bravo desveló en El Chiringuito los entresijos de un posible traspaso del defensa argentino al club catalán.

Bravo relató los detalles de una llamada telefónica que mantuvo con Deco, en la que el director deportivo del Barça le comunicó que el central argentino no encaja en los planes del club.

Deco le aseguró a Bravo que el entrenador alemán, Hans Flick, comparte esa misma postura.

Pedro Bravo explicó que fue él quien ofreció al jugador del Manchester United a Deco, pero recibió una respuesta negativa.

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«Lisandro es un buen jugador, pero no nos gusta y no encaja con nuestras necesidades», dijo el director deportivo del Barcelona, según la versión del agente.

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De este modo, se reducen las posibilidades de que el Barcelona se interese por fichar al internacional argentino, aunque esta opción no se ha descartado del todo por ahora.

La situación de Lisandro Martínez en Old Trafford supone un punto a favor en esta operación. Las tensiones con la directiva del club, sumadas a que su contrato está cerca de expirar y quedará libre en el verano de 2027, mantienen al defensa argentino en la lista de candidatos para ocupar el puesto de central junto a Pau Cubarsí en el Barcelona.

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Sin embargo, ha quedado claro que no figura entre las opciones preferidas del club catalán. Nombres como Bastoni, Jeltsch, Schlotterbeck y Netsad despiertan un interés mucho mayor.

Por otro lado, el Barcelona está pendiente de la salida de algunos de sus jugadores. Con un margen de maniobra reducido, tanto por las limitaciones económicas como por tener actualmente completa la plantilla del primer equipo, la elección del nuevo defensa se complica aún más.

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Deco deberá seguir este asunto de cerca: si Balde o Jules Koundé se marchan, será imprescindible que el próximo fichaje sea capaz de cubrir la ausencia de uno de los laterales cuando sea necesario.

Este requisito es un factor añadido que dificulta todavía más la búsqueda del defensa que necesita el equipo.

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Lo revelado en El Chiringuito confirma que Deco y Flick no se conforman con encontrar un central zurdo disponible en el mercado, sino que ambos quieren un jugador que se adapte al estilo del equipo y que tenga un nivel alto que le permita aportar tanto en el presente como en el futuro.

Pese a unas circunstancias que podrían haber convertido el fichaje de Lisandro Martínez en una buena oportunidad para el Barcelona, no parece que sea la opción elegida.