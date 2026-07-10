Varios medios han revelado los nombres de los entrenadores adjuntos del nuevo cuerpo técnico del Al-Ittihad, liderado por el alemán Jens Wising.

El club Al-Ittihad ha anunciado hoy, viernes, el fichaje de Fesing para dirigir al equipo durante la próxima etapa, con un contrato de dos temporadas que finaliza en 2028.

Según el periodista saudí Majid Hood, el nuevo cuerpo técnico contará con tres ayudantes alemanes.

Harry Bufal será el asistente principal, Jörn Erik Wolf el asistente técnico y analista táctico, y Timo Rosenberg el preparador físico.

Todos ya trabajaron con él en su etapa más reciente con el Gamba Osaka japonés, durante la segunda mitad de la temporada pasada.

Vising sustituye al portugués Sérgio Conceição, que acabó quinto en la Liga Saudí y cayó en cuartos de la Champions asiática y en semifinales de la Copa del Rey.

En la nueva temporada disputará la Liga Roshen saudí, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la ronda preliminar.