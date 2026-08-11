Las autoridades turcas detuvieron al periodista deportivo Burhan Can Terzi en Estambul, en el marco de una investigación relacionada con la información que publicó sobre un supuesto traspaso de la estrella alemana Jamal Musiala al Galatasaray, antes de que fuera puesto en libertad tras prestar declaración.

Según informó el diario español "Marca" este martes, las autoridades detuvieron a Terzi en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía de Bakırköy, por la "publicación pública de información engañosa", después de que el periodista turco insistiera en la veracidad de las informaciones que hablaban de que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo para fichar a Musiala.

Terzi había publicado información en la que aseguraba que el club turco había cerrado el fichaje del jugador del Bayern Múnich, pese a que el Galatasaray desmintió oficialmente estas noticias.

La escalada del caso llegó después de que el periodista turco repitiera la publicación de la información relativa a Musiala, algo que provocó el malestar del Galatasaray, que consideró que la continua circulación de estas noticias podría contribuir a confundir a la opinión pública, especialmente después de que el club ya hubiera negado la existencia de un acuerdo con el jugador.

Sin embargo, Terzi no se retractó de su versión y se aferró por completo a la información que había publicado, asegurando que había recibido datos de diversas fuentes que apuntaban a la posibilidad de que Musiala llegara al plantel del equipo turco.

El periodista explicó que era consciente de la posibilidad de que el Galatasaray saliera a desmentir el traspaso, pero al mismo tiempo subrayó su confianza en sus fuentes, hasta el punto de poner en juego su reputación profesional respecto a la veracidad de lo que había publicado.

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Durante el desarrollo de la investigación, Terzi señaló al empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo, como la persona que le proporcionó la información relativa al supuesto movimiento del Galatasaray para fichar a Musiala.

En base a la investigación abierta por la Fiscalía de Bakırköy, el periodista fue conducido a una comisaría de policía en Estambul para prestar declaración sobre la información que había publicado.

Tras prestar su declaración, Terzi quedó en libertad, lo que significa que su detención se enmarcaba en las actuaciones de la investigación y no representa una condena judicial contra él, además de que sigue fuera de custodia en la actualidad.