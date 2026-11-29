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Rayan Cherki es uno de los jugadores más importantes del Manchester City. Sin embargo, no podrá jugar contra el Arsenal.

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha dejado a Rayan Cherki fuera de la convocatoria para el duelo contra el Arsenal.

La ausencia del atacante no se debe a una lesión ni a nada parecido, sino a motivos disciplinarios: «No me han gustado sus dos últimos días de entrenamiento. Es una sanción», explicó el italiano justo antes del inicio del partido.

El jugador de 23 años había participado hasta ahora en todos los partidos oficiales del City esta temporada y había rendido a buen nivel. El francés suma ocho goles y tres asistencias en 18 encuentros entre todas las competiciones.

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Maresca no precisó qué hizo Cherki durante los entrenamientos del City para merecer la sanción. Enzo Fernandez, fichaje del pasado verano, fue titular en la mediapunta contra el Arsenal. Por detrás, Ayyoub Bouaddi y Elliott Anderson formaron el doble pivote.

Tras cuatro partidos seguidos sin ganar en la Premier League, el City está obligado a vencer. Una derrota contra el Arsenal le dejaría a nueve puntos, lo que supondría un paso casi decisivo en la lucha por el título.