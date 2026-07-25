Por miedo a repetir el escenario de Rodri, el Manchester City continúa su revolución para blindar a sus estrellas

La directiva del Manchester City decidió actuar de forma anticipada para proteger su proyecto deportivo, después de verse amenazada con perder a una de sus figuras más importantes, iniciando así una amplia campaña para renovar los contratos de sus jugadores más destacados, por temor a que se repita el escenario que impuso el español Rodri durante los últimos meses.

Rodri está a las puertas de fichar por el Real Madrid, después de haber aprovechado que solo le queda una temporada de contrato con el Manchester City y de haber rechazado todos los intentos de renovación, prefiriendo esperar para definir su futuro con el conjunto blanco, que ya ha alcanzado un acuerdo con el jugador sobre las cláusulas de su contrato, mientras continúan las negociaciones con el City acerca del valor del traspaso.

Al parecer, este asunto llevó a la directiva del club celeste a cambiar su política, acelerando la ampliación de los contratos de los jugadores que representan el futuro del equipo, para evitar que entren en el último año de sus contratos y dar así a los clubes rivales la oportunidad de presionarlos.

En este contexto, el Manchester City anunció oficialmente la ampliación del contrato del defensa uzbeko Abdukodir Khusanov por dos temporadas más, con lo que continuará en el equipo hasta el verano de 2031, en un movimiento que confirma el compromiso del club con uno de sus defensores jóvenes más destacados.

La ampliación del contrato de Khusanov se produjo apenas unos días después del anuncio de la renovación del contrato de la estrella inglesa Phil Foden, considerado uno de los pilares fundamentales del proyecto del City en los próximos años.

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La directiva del club no tiene intención de detenerse aquí, ya que los informes indican que trabaja actualmente en cerrar las negociaciones para renovar los contratos del belga Jérémy Doku y del croata Josko Gvardiol, dentro de un plan integral para asegurar el futuro de las principales figuras del equipo y cerrar la puerta a cualquier intento externo de captarlos.

Estos movimientos confirman que el Manchester City no quiere vivir una nueva crisis similar a la del caso Rodri, tras darse cuenta de que aplazar las negociaciones de renovación podría otorgar a los jugadores una poderosa baza de presión y colocar al club en una posición negociadora más difícil frente a los grandes de Europa.