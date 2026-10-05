Lamine Yamal vive uno de los mejores momentos de su corta trayectoria repleta de títulos, pero la joven estrella del Barcelona no quiere dejar ningún detalle al azar cuando está a las puertas de la mayor consagración.

Con el cierre de las votaciones para el Balón de Oro, que se entregará en la capital británica, Londres, el 26 de octubre, el extremo del conjunto catalán insiste en que lo que le distingue de todos sus rivales es la camiseta de la selección española.

Durante el actual parón internacional, Yamal fue el jugador español con mayor presencia, es más, el único que fue titular en los tres partidos ante Inglaterra, Croacia y la República Checa, marcando 4 goles, convirtiéndose en el que más minutos acumuló con un total de 203, por delante de Rodri, con 185 minutos.

La insistencia de Yamal en participar en cada minuto surge de la lección de la temporada pasada, cuando se ausentó de un gran número de partidos de clasificación por lesión y fatiga, lo que le privó de estar de forma continua con la selección en una fase decisiva.

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¿Descansará ante Croacia?

La pregunta que ocupa ahora a la calle española es: ¿debería el entrenador Luis de la Fuente alinear a Lamine como titular este próximo martes ante Croacia, o concederle algo de descanso al ser el único que ha disputado todos los partidos?

En el programa de radio "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", presentado por Siqui Rodríguez y Luis Flaquer, Jofre Mateu comentó: "A este nivel, ya es hora de empezar a gestionar las cosas, porque los cuatro partidos con la selección nacional serán muy exigentes".

Y aclaró: "Hay una serie de partidos importantes por venir, así que entiendo que lo tendrán todo en cuenta y mantendrán conversaciones con el Barcelona".

Pero desde dentro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Antón Meana siguió la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Split, la imagen parece distinta. Meana explica que Lamine está en el campo porque quiere jugar, confía en sí mismo y quiere que los aficionados al fútbol vean de lo que es capaz en plena pugna por el Balón de Oro.

Lo que distingue a Yamal de Mbappé y Kane

Meana considera que De la Fuente debería alinearlo como titular ante Croacia para asegurar el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, y luego sustituirlo si el partido va bien.

Y continuó: "Como mejor jugador del mundo, lo que distingue a Lamine es su pertenencia a la selección española; haber ganado la Eurocopa y el Mundial lo sitúa en la cima. Lo que lo diferencia de Mbappé, Kane y Olise es que juega para un equipo que ganó esos dos torneos".

Cerró sus declaraciones a la radio con un análisis que resume la mentalidad del jugador: "Es plenamente consciente de lo que le aporta la selección. Jugar con España refuerza su posición a nivel internacional, y no puede repetir lo que ocurrió el año pasado, cuando se ausentó de muchos partidos de clasificación".

Un mensaje claro de una estrella que aún no ha cumplido los 18 años: el Balón de Oro puede decidirse con la camiseta de España, y no tiene intención de ausentarse otra vez.







