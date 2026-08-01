Al parecer, Ferran Torres quiere dejar de inmediato el FC Barcelona y fichar por el Paris Saint-Germain. Así lo informan de forma coincidente varios medios. Según Foot Mercato, el español tomó durante sus vacaciones la decisión de dejar al conjunto catalán y marcharse al vigente campeón de la Liga de Campeones. Las negociaciones entre el entorno del jugador y el club francés ya estaban en marcha. Según el diario deportivo español Marca, en las posteriores conversaciones entre el PSG y el Barça, programadas para la próxima semana, ya no habrá grandes obstáculos.

En cuanto al traspaso, la cifra podría superar la barrera de los 50 millones de euros. El Barça ya contaba con esa cantidad antes del Mundial. Las actuaciones de Ferran Torres en el torneo de Norteamérica y, especialmente, su gol decisivo en la final contra Argentina no parecen haber provocado que el atacante vaya a salir ahora más barato.

El PSG todavía podría dar salida a Bradley Barcola, al que se relaciona con numerosos clubes, entre ellos el FC Liverpool. Si Barcola se marcha, quedaría libre el sitio para Ferran Torres. En el FC Barcelona, Ferran Torres había desempeñado un papel importante en ataque la pasada temporada con el técnico Hansi Flick, ya que por momentos había relegado a Robert Lewandowski como principal delantero. Fue titular en 23 partidos de Liga y aportó 16 goles para conquistar el segundo campeonato consecutivo.

En total, Ferran Torres suma 65 goles y 23 asistencias en 207 partidos con el conjunto catalán, que lo fichó en 2022 por un traspaso de 55 millones de euros procedente del Manchester City. El jugador de 26 años se formó en el FC Valencia.