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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Por los ojos de Hamza: el Barcelona rompe una regla especial

H. Abdelkarim
Barcelona
Primera División
Egipto
España

Gran reconocimiento a la estrella egipcia

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, para ampliar su contrato hasta 2030.

Según el diario español Mundo Deportivo, Hamza Abdelkarim firmó, cuando se incorporó al Barcelona, un contrato que se extendía hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, aunque el club se vio obligado a iniciar negociaciones para acordar un nuevo contrato debido a la evolución del jugador dentro y fuera del campo.

El valor de la cláusula de rescisión en el nuevo contrato de Hamza aumentará de forma notable y, pese a que el Barcelona no quiso desvelar la cifra, el periodista italiano Fabrizio Romano la estimó en 150 millones de euros.

El acto de firma del contrato se celebrará el próximo martes, día 15, a las cinco de la tarde (hora local), en el despacho del presidente Joan Laporta, tras lo cual Hamza Abdelkarim atenderá a los medios de comunicación.

La aparición de los jugadores ante los medios tras la renovación de sus contratos no es algo habitual, pero el Barcelona decidió renunciar a esta norma para dar la oportunidad a Hamza Abdelkarim de hablar, sobre todo porque no fue presentado a los medios cuando se incorporó al Barça.

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Hamza Abdelkarim disputó sus primeros partidos con el equipo juvenil bajo la dirección de Pol Planas y, sin llegar a tener minutos con el Barcelona Atlètic, recibió una convocatoria de la selección de Egipto para participar en la Copa del Mundo.

El delantero egipcio participó en los últimos minutos de los partidos de Egipto y, después, sin disponer de tiempo para disfrutar de las vacaciones, se sumó a la pretemporada del primer equipo.

Hamza Abdelkarim terminó los partidos de preparación como máximo goleador, y Hansi Flick también lo convocó para los primeros partidos, disputando nueve minutos durante la victoria ante el Rayo Vallecano en el estadio Spotify Camp Nou.

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