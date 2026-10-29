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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Por los números: Manchester United, el peor en el mercado de fichajes; Real Madrid, segundo

Chelsea vs Manchester United
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Manchester United registró grandes pérdidas

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El Observatorio del Fútbol, dependiente del Centro Internacional de Estudios Deportivos, reveló que el Manchester United encabeza la lista de los peores clubes europeos en la gestión del mercado de fichajes durante los últimos cinco años, con unas pérdidas que ascienden a 334 millones de libras esterlinas, mientras que el único que lo supera en la clasificación general es el Al Hilal saudí.

El estudio se basó en comparar los costes de compra de los jugadores con el dinero obtenido por su venta, junto con la variación en el valor de mercado de los futbolistas que todavía permanecen en las plantillas de los clubes, según el diario británico "Daily Mail".

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Las pérdidas del United se produjeron como consecuencia de la caída de unos 156 millones de libras esterlinas en el valor neto de las ventas de jugadores, junto con una disminución del valor de mercado de su plantilla de unos 184 millones de libras esterlinas.

Varias operaciones reflejan la magnitud de las pérdidas, entre las más destacadas la incorporación de Antony procedente del Ajax por 85 millones de libras esterlinas, antes de su traspaso al Real Betis por solo 21,7 millones, y el fichaje de Jadon Sancho por 73 millones, sin ingresar cantidad alguna por traspaso en su salida, además de la venta de Rasmus Højlund al Nápoles con una pérdida de 34 millones de libras esterlinas.

Y pese a que la empresa Ineos, propiedad de Sir Jim Ratcliffe, asumió la gestión de las operaciones futbolísticas en 2024 y comenzó a intentar reducir las pérdidas, el estudio refleja la acumulación de problemas en el mercado de fichajes durante los años anteriores.

El sufrimiento del Tottenham

El Manchester United no fue el único club inglés que registró resultados negativos, ya que el Tottenham figuró entre los peores clubes, después de que su valor total cayera en unos 157 millones de libras esterlinas, ocupando el cuarto puesto desde el final de la lista.

En cambio, el Eintracht de Fráncfort encabezó la lista, con un aumento de valor de 441 millones de libras esterlinas, seguido del Real Madrid con 440 millones, y después el Paris Saint-Germain con 394 millones. Asimismo, los clubes Bournemouth, Brighton y Brentford lograron beneficios de 292 millones, 271 millones y 253 millones de libras esterlinas, respectivamente.

El valor del Chelsea aumentó en unos 179 millones de libras esterlinas, pese a su enorme gasto, mientras que el Manchester City registró un incremento de 374 millones, y el Liverpool quedó cerca del punto de equilibrio con un aumento de 13 millones de libras esterlinas.

Los resultados ponen de relieve la diferencia entre los clubes en su capacidad para elegir a los jugadores adecuados, controlar los costes de los fichajes y mantener el valor de sus plantillas, unos desafíos que el Manchester United sigue padeciendo con claridad.

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