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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Por los números: Italia, la selección que más veces ha resucitado ante Francia, y un registro vergonzoso para Donnarumma

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La selección italiana firmó una serie de registros destacados durante su victoria por 3-1 ante su homóloga francesa, la noche del jueves, en la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Esto ocurrió después de que la Azzurra remontara una desventaja de un gol para lograr una victoria por tres tantos, en un partido que registró cifras negativas para el portero Gianluigi Donnarumma, y otras relacionadas con la alineación joven en la que confió el técnico de Francia, Zinedine Zidane.

La cadena "Opta", especializada en estadísticas, reveló que Italia logró vencer a Francia tras encajar un gol al principio por novena vez en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones, una cifra que supera al menos en cinco veces a la de cualquier otra selección ante Francia.

Francia se había adelantado con un gol de Michael Olise en el minuto diez, pero Italia transformó su desventaja en una victoria por tres goles, anotados por Francesco Pio Esposito en los minutos 26 y 75, y Davide Frattesi en el minuto 63.

El partido también fue testigo de la continuidad de los errores decisivos por parte de Donnarumma, después de cometer un fallo en un pase que aprovechó Olise, con el que marcó el gol del adelantamiento francés, elevando el balance de errores del guardameta italiano —que han provocado directamente goles para los rivales— a 38 fallos a lo largo de su carrera profesional, según las estadísticas de "Opta".

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La cadena explicó que Donnarumma cometió 31 errores de este tipo en sus participaciones con los clubes, frente a 7 fallos con la camiseta de la selección italiana.

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Las cifras llamativas no se detuvieron en la selección italiana y su portero, ya que Zidane confió en un grupo joven en el once titular de Francia, que incluyó a siete jugadores menores de 25 años: Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola.

Es la primera vez que el once titular de la selección de Francia incluye a siete jugadores menores de 25 años desde el enfrentamiento ante Grecia en junio de 2023.

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Estas elecciones reflejan la apuesta de Zidane por dar mayor espacio a la nueva generación de jugadores franceses, ante la ausencia de varios elementos fundamentales, encabezados por Kylian Mbappé, que se perdió el encuentro por lesión.

La selección francesa había comenzado bien el partido y logró adelantarse temprano, además de desperdiciar varias ocasiones para ampliar el marcador, las más destacadas el disparo de Barcola que se estrelló en el poste y el intento de Rayan Cherki que Donnarumma desvió al poste.

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Pero la selección italiana recuperó su equilibrio de forma gradual y logró aprovechar los errores de su rival para conseguir una victoria importante con la que elevó su cuenta a 10 puntos, igualando a Francia en el liderato del Grupo 1, con ventaja sobre ella en los enfrentamientos directos.

La selección italiana no había conseguido ninguna victoria sobre Francia en casa desde el 5 de mayo de 1962, cuando la venció por 2-1 en la ciudad de Florencia.

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Durante aquel enfrentamiento histórico de 1962, la selección francesa se adelantó a través de Jean-Claude Piumi en el minuto 28, antes de que el italiano José Altafini respondiera con dos goles consecutivos, en los minutos 47 y 51, dándoles la victoria a los locales.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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