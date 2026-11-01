Por las fotos de su pareja: una estrella del Barcelona es objeto de burlas en el vestuario

Joan García atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos con la camiseta del Barcelona. En su segunda temporada como guardameta del conjunto catalán, se siente totalmente cómodo, igual que se sintió en su primer día en el club, pese a que llegó procedente del eterno rival, el Espanyol.

El portero había optado por seguir viviendo en Barcelona para permanecer cerca de su familia y sus amigos, una decisión impulsada también por la destacada oportunidad deportiva que le brindó el club catalán.

El guardameta del Barcelona fue invitado a la tercera temporada del programa «Late Xperience» —presentado por la periodista Bibiana Ballbé—, donde habló con sinceridad sobre su experiencia en el Barça, además de otros temas destacados.

Joan García declaró, según recogió el diario «Sport»: «Estoy muy contento y me he adaptado mejor; ahora estoy más tranquilo. Además, la afición del Barcelona me ha recibido con muchísimo cariño, y eso ayuda a sentirse cómodo y tranquilo».

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El exjugador del Espanyol reconoció que encajó a la perfección en la plantilla del Barcelona, afirmando: «El vestuario está formado por jugadores jóvenes; con veinticuatro años, ¡soy casi el mayor de todos! Es un grupo muy joven, lleno de energía, con mucha broma y mucho griterío. Somos todos amigos; pasamos muchas horas juntos y, quieras o no, acabas congeniando con ellos».

García reveló los nombres de sus compañeros de equipo con los que mantiene una relación más estrecha, diciendo: «Durante las concentraciones del equipo, suelo pasar el tiempo con Fermín López, Dani Olmo, Pedri y Eric. En cuanto al alojamiento en las habitaciones, prefiero quedarme solo para tener algo de paz y tranquilidad, aunque algunos de mis compañeros prefieren compartir habitación con otros».

Pese a su buena relación con todos, el portero del Barcelona suele convertirse en objetivo de las fotos burlonas dentro del vestuario; sobre todo cuando publica en sus cuentas de las redes sociales imágenes junto a su pareja en la montaña, una actividad que procura practicar siempre que tiene ocasión.

Y explicó: «Cuando llego al vestuario y publico una foto en las redes sociales, algunos compañeros me gastan bromas; pero cada uno tiene sus propias rarezas».

Y concluyó diciendo: «Me gusta ir a la montaña con mi pareja. Nos gusta mucho la montaña y, siempre que tenemos la oportunidad, vamos allí. También hago planes de este tipo con mis amigos».