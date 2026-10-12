Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, está a un solo gol de igualar un récord que ostenta el francés Kylian Mbappé.

El sitio "Tribuna" señaló que Yamal se acercó a liderar en solitario la lista de los jugadores con más goles en la Champions League antes de cumplir los 20 años.

Yamal, de 19 años, ha marcado 12 goles y ha dado 11 asistencias en los 34 partidos que ha disputado en el torneo continental, por lo que sigue firmando cifras llamativas pese a su corta edad.

El gol del extremo español llegó ante el Feyenoord, en la jornada inaugural de la fase de liga de la temporada 2026-2027, con lo que alcanzó los 12 goles en la competición y quedó a un solo tanto de igualar la cifra de Mbappé, que marcó 13 goles en la Champions League antes de cumplir los 20 años.

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Esta cifra le brinda a Yamal una nueva oportunidad de reforzar su lugar entre los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, sobre todo porque aún tiene tiempo para seguir marcando y mejorar sus números en el torneo, ya que cumplirá 20 años el próximo mes de julio.

El enfrentamiento del Barcelona contra el Galatasaray turco, previsto para mañana martes en Estambul, será la siguiente oportunidad de Yamal para igualar o superar el récord, si logra ver puerta.

Todas las miradas apuntan al astro español para saber si podrá aprovechar el próximo compromiso europeo y acercarse un paso más a la cifra de Mbappé, en una carrera que refleja la magnitud del impacto que Yamal ha generado en la Champions League en un periodo tan corto.



