Por la puerta equivocada: ¡Klopp entra en la historia de la selección de Alemania!

Jürgen Klopp entró en la historia de la selección de Alemania por la puerta equivocada, después de firmar el peor arranque de un entrenador en la historia de la Mannschaft tras sus dos primeros partidos al frente del cuerpo técnico, en el inicio de su andadura en la Liga de las Naciones de la UEFA.

La selección alemana perdió ante Grecia por un gol a cero, después de haber empatado en su primer partido con los Países Bajos a un gol por equipo, quedándose con un solo punto de las dos primeras jornadas, en un inicio que ningún entrenador de la selección había protagonizado antes.





Sepp Herberger en 1937 y Helmut Schön en 1965 comenzaron su andadura con Alemania sin lograr ninguna victoria en sus dos primeros partidos, pero ambos empataron en los dos encuentros, mientras que Klopp encajó una derrota y un empate, convirtiéndose en el protagonista del peor arranque en la historia de la selección alemana según el diario Marca.

Pese al difícil arranque, el técnico alemán trató de restar importancia a los resultados iniciales, asegurando que antes de asumir el cargo ya era consciente de que el fútbol alemán atraviesa una etapa complicada, y que no llegó a la selección para resolver todos sus problemas de la noche a la mañana.

Klopp afirmó que la evolución necesita tiempo, subrayando que la selección alcanzará en el futuro un nivel que hará sufrir a cualquier rival, y pidió a la afición y a los críticos que dirijan sus críticas hacia él en lugar de cargar la responsabilidad sobre los nuevos jugadores.

El técnico alemán añadió que no ve ningún motivo que le lleve a pensar que la selección es «muy mala», aunque al mismo tiempo reconoció que Alemania no está al nivel que tenía anteriormente.

Las declaraciones de Klopp coincidieron con críticas más duras hacia el equipo por parte de Bastian Schweinsteiger, exestrella de la selección alemana, quien describió a la Mannschaft como una selección que ya no forma parte de la primera categoría, considerando que se ha convertido en un equipo de nivel medio y que carece de jugadores capaces de marcar la diferencia.

Schweinsteiger señaló que la propia Grecia cuenta con jugadores capaces de cambiar los partidos, apoyando a Klopp y pidiéndole que construya un equipo que pueda aplicar sus conocidas ideas en el fútbol.

Alemania tiene la oportunidad de enderezar el rumbo en las dos próximas jornadas, cuando reciba a Serbia, antes de visitar a Grecia, en dos pruebas que podrían dar a Klopp la ocasión de reordenar sus cartas tras el difícil arranque histórico.











