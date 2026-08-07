Un club español dio marcha atrás en la idea de fichar al internacional marroquí Sofyan Amrabat, después de que las negociaciones chocaran una vez más con las exigencias económicas del Fenerbahçe turco.

Según el diario"El Botola" marroquí, el veterano entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, pidió a la dirección del club que reintentara el fichaje del centrocampista marroquí, dado su deseo de incorporarlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

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Pero la dirección del Fenerbahçe se aferró a recibir 15 millones de euros a cambio de prescindir de los servicios de Amrabat, una cantidad que los responsables del Real Betis consideraron elevada, por lo que el club español tomó la decisión de renunciar nuevamente al fichaje.

Las elevadas exigencias económicas del club turco devolvieron las negociaciones al punto de partida, por lo que el traspaso de Amrabat al club andaluz se encuentra estancado en la actualidad, a la espera de lo que puedan deparar los próximos días.

Informaciones periodísticas anteriores habían señalado que el Al-Ittihad saudí presentó una oferta para fichar a Amrabat, ante la urgente necesidad de reforzar el centro del campo tras la salida del brasileño Fabinho, cuyo contrato con el club expiró y cuya renovación rechazó la dirección.

La oferta del Al-Ittihad al Fenerbahçe alcanzó los 12 millones de euros, según el periodista turco Ekrem Konur, además de un atractivo paquete económico para el jugador marroquí.