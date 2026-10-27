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Harry Kane ha sido proclamado oficialmente el mejor jugador del mundo, pero el delantero del Bayern de Múnich se hizo con el Balón de Oro por un margen mínimo. Nuevas revelaciones de Vincent Garcia, máximo responsable de French Football, apuntan a que el capitán de Inglaterra estuvo por detrás de sus rivales durante buena parte del periodo de votación.

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Un arreón final le da una victoria histórica

Kane conquistó el máximo galardón individual del fútbol en una ceremonia de gala en Londres y puso fin a 25 años de espera para que un futbolista inglés ganara el Balón de Oro masculino. El delantero del Bayern de Múnich superó a Kylian Mbappe y Lamine Yamal tras firmar la temporada más goleadora de su carrera. Sin embargo, el triunfo estuvo precedido por una enorme tensión entre bastidores.

Aunque Kane, Mbappe y Yamal eran los principales favoritos, un embarazoso error administrativo provocó confusión durante unos instantes al publicar a los tres como ganadores antes de tiempo en la web oficial, horas antes del acto. Finalmente, Kane se llevó el premio e igualó el logro de Michael Owen en 2001.

Mbappe tuvo que conformarse con el segundo puesto, su mejor resultado hasta la fecha. El delantero del Real Madrid dominó las tablas de goleadores de LaLiga, la Champions League y el Mundial, pero el Balón de Oro sigue sin figurar en su brillante palmarés.

El responsable de France Football explica lo ajustada que fue la votación

La lucha por el premio de este año fue excepcionalmente reñida. El director de France Football, Vincent Garcia, ofreció una perspectiva poco habitual del proceso de votación y confirmó que el delantero del Bayern de Múnich no fue el favorito durante buena parte del plazo para votar.

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«Seguí los resultados en tiempo real durante el mes de la votación», explicó Garcia a L'Equipe. «Kylian Mbappe lideró la carrera durante mucho tiempo, pero Harry Kane remontó y, al final, todo se decidió por muy, muy pocos puntos».

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Kane recuerda su difícil camino hasta la cima

Al recibir el galardón, el excapitán del Tottenham recordó su camino poco convencional hasta lo más alto del fútbol mundial. A diferencia de muchas jóvenes promesas actuales, el futbolista de 33 años tuvo que abrirse paso en las categorías inferiores antes de consolidarse en la élite.

«Lo importante es el camino», dijo Kane. «A cualquier niño o niña que quiera cumplir su sueño le diría que todo es posible. Espero que mi trayectoria, que no fue sencilla, sirva de inspiración. No llegué directamente a lo más alto: pasé por muchas cesiones y tuve que luchar para llegar hasta donde estoy ahora. Espero que eso os inspire y muchas gracias».

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Por su parte, Yamal ganó el Trofeo Kopa por tercer año consecutivo y afianzó su condición de mejor joven del fútbol mundial. Sin embargo, el extremo del Barcelona restó importancia a los elogios recibidos y se los atribuyó a otro jugador formado en La Masia.

«Me habría gustado que fuera [mi compañero Pau] Cubarsi», reconoció Yamal durante su breve discurso. «Este premio debería haber sido para él. Se lo merece».

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Los mejores del mundo vuelven a centrarse en sus clubes

Una vez entregados los premios individuales, la atención vuelve a los objetivos nacionales y europeos. Kane tratará de refrendar su nueva condición de mejor jugador del mundo llevando al Bayern de Múnich a conquistar la Bundesliga y la Champions League.

Mientras tanto, Mbappe, motivado tras su ajustada derrota, buscará recuperarse e impulsar al Real Madrid hacia nuevos títulos, con el objetivo de conquistar por fin el esquivo Balón de Oro el próximo año. Yamal y Cubarsi seguirán progresando a gran velocidad en el Barcelona, con la esperanza de convertir sus galardones juveniles en grandes títulos colectivos.