Para Joshua Kimmich, el partido de Bundesliga del Bayern de Múnich en casa del Augsburgo supuso un rápido regreso al lugar donde habían comenzado los recientes debates sobre su persona. Nueve días antes, Kimmich había firmado una actuación muy desafortunada en la derrota de Alemania por 0-1 ante Grecia en Augsburgo.

Después, el capitán, de 31 años, tuvo que marcharse según lo previsto en el marco del relevo en la convocatoria. En su ausencia, en el centro del campo alemán gustaron sus compañeros en Múnich Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof. Y enseguida se abrió entre aficionados y expertos el debate sobre si Kimmich sigue siendo realmente necesario en la selección alemana.

«Sinceramente, ni lo seguí. Pero aun así te enteras de que hubo algo de revuelo», dijo Kimmich en su regreso a Augsburgo. El Bayern de Múnich no pasó del 2-2 en un partido loco, y Kimmich, en el centro del campo, como de costumbre al lado de Pavlovic, firmó una actuación correcta.

Remitiéndose a su larga condición de titular fijo en el equipo de la DFB, Kimmich se mostró deliberadamente sereno al hablar de los debates: «Llevo ya once años aquí. Sé cómo funciona este negocio. Lo único en lo que puedo y debo centrarme es en mi rendimiento. Eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho en los últimos once años. Y así seguiré haciéndolo. Al final siempre juegan los mejores. En los últimos diez años me ha ido bastante bien para estar entre los mejores».

Max Eberl estalla por los debates «absurdos» sobre Joshua Kimmich

Mientras tanto, el director deportivo Max Eberl salió enérgicamente en defensa de Kimmich. «He visto que se han puesto en duda las cualidades de Joshua Kimmich. Eso me parece absolutamente absurdo», dijo Eberl. «Es un líder, alguien que tira del carro. Sí, de alguna manera también es la cara de un equipo que en los últimos años no ha tenido tanto éxito en los torneos. Pero para mí Joshua Kimmich es un futbolista alemán sobresaliente. Deberíamos estar contentos de tener a un jugador así en nuestras filas».

El propio Kimmich quería en realidad quedarse sí o sí con el equipo de la DFB tras el error ante Grecia, y expresó ese deseo tanto en público como internamente. Pero el seleccionador Jürgen Klopp se mantuvo firme e incluso avivó aún más los debates con una frase desenfadada. «Eso se lo puedo decir a Jo», explicó Klopp: «Cuanto más se pregunta, menos probable es conseguir lo que uno quiere».

Según sus propias palabras, Kimmich no está molesto por la manera de actuar de Klopp ni por sus declaraciones. La posibilidad de quedarse, al margen de la floja actuación contra Grecia, al parecer ya la había intuido después del primer partido internacional ante Países Bajos (1-1). Y concretamente por la lesión de su compañero en Múnich Jamal Musiala. En realidad, debía quedarse con el equipo durante toda la fase de partidos internacionales, pero sufrió un desgarro muscular en el calentamiento contra Países Bajos y tuvo que marcharse.

«Después pensé: Jamal estaba previsto para las dos semanas, quizá vuelva a abrirse una puerta», explicó Kimmich. Pero al margen de Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck y Serge Gnabry, al final, tras el relevo en la convocatoria, solo permanecieron en la lista los tres debutantes Philipp Treu, Yannik Engelhardt y Bambase Conte en lugar de Kimmich.

Getty Images



