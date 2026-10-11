Para Joshua Kimmich, el partido de Bundesliga del FC Bayern en casa del FC Augsburgo supuso un rápido regreso al lugar donde habían comenzado los recientes debates sobre su persona. Nueve días antes, Kimmich había firmado en Augsburgo una actuación extremadamente desafortunada en la derrota de Alemania por 0-1 ante Grecia.

A continuación, el capitán, de 31 años, tuvo que marcharse según lo previsto en el marco del relevo en la convocatoria. En su ausencia, sus compañeros del Bayern Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof gustaron en el centro del campo alemán. Y enseguida se abrió entre aficionados y expertos el debate sobre si Kimmich sigue siendo necesario en la selección alemana.

«Sinceramente, ni siquiera lo seguí. Pero aun así te enteras de que hubo un poco de revuelo», dijo Kimmich en su regreso a Augsburgo. El FC Bayern no pasó del 2-2 en un partido alocado, y Kimmich, en el centro del campo, como de costumbre al lado de Pavlovic, firmó una actuación correcta.

Remitiéndose a su larga trayectoria como titular habitual en el equipo de la DFB, Kimmich se mostró deliberadamente tranquilo respecto a los debates: «Llevo ya once años aquí. Sé cómo funciona este negocio. Lo único en lo que puedo y debo centrarme es en mi rendimiento. Eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho en los últimos once años. Y lo seguiré haciendo así. Al final siempre juegan los mejores. En los últimos diez años se me ha dado bastante bien estar entre los mejores».

Max Eberl estalla por los debates “absurdos” sobre Joshua Kimmich

Por su parte, el director deportivo Max Eberl salió enérgicamente en defensa de Kimmich. «He visto que se pusieron en duda las cualidades de Joshua Kimmich. Me parece absolutamente absurdo», dijo Eberl. «Es un líder, alguien que da un paso al frente. Sí, de algún modo también es la cara de un equipo que en los últimos años no ha tenido tanto éxito en los torneos. Pero para mí Joshua Kimmich es un futbolista alemán extraordinario. Deberíamos estar contentos de tener a un jugador así entre nosotros».

Kimmich, por su parte, en realidad quería quedarse sí o sí con la selección alemana tras el error contra Grecia y dejó constancia de ese deseo tanto públicamente como de puertas adentro. Pero el seleccionador Jürgen Klopp se mantuvo firme e incluso alimentó aún más los debates con una frase desenfadada. «Eso se lo puedo decir a Jo», explicó Klopp: «Cuantas más veces lo pides, menos probable es que consigas lo que quieres».

Según sus propias palabras, Kimmich no está molesto por la forma de actuar de Klopp ni por sus declaraciones. Al parecer, ya había intuido la posibilidad de quedarse, al margen de su floja actuación contra Grecia, tras el primer partido internacional contra Países Bajos (1-1). Y fue por la lesión de su compañero en el Bayern Jamal Musiala. En principio, debía permanecer con el equipo durante toda la ventana internacional, pero sufrió una rotura de fibras musculares durante el calentamiento ante Países Bajos y tuvo que marcharse.

«Después pensé: Jamal estaba previsto para las dos semanas, quizá vuelva a abrirse una puerta», explicó Kimmich. Pero al final, aparte de Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck y Serge Gnabry, tras el relevo en la convocatoria solo permanecieron en la lista los tres debutantes Philipp Treu, Yannik Engelhardt y Bambase Conte en lugar de Kimmich.

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