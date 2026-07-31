El Barcelona está pendiente de la evolución de la crisis migratoria antes de decidir su postura sobre la disputa de un partido amistoso ante uno de los equipos locales en la ciudad marroquí de Tánger, previsto para el sábado 15 de agosto, después de haber acordado los detalles del encuentro con uno de los organizadores marroquíes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona cerró su acuerdo con un organizador marroquí para disputar el partido, aunque el anuncio oficial del encuentro sigue congelado a causa de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de ciudadanos marroquíes a la ciudad de Ceuta.

El Barcelona tiene en cuenta el impacto de las imágenes que vivieron las costas de la ciudad, con la llegada a nado de 49.000 personas, según el Ministerio del Interior, cifra que supera la mitad de los 84.208 habitantes de Ceuta, además de la muerte de al menos 18 personas.

El Barcelona desea esperar a la evolución de la situación, sin descartar dar marcha atrás y no disputar el partido si la crisis se agrava, pese a que el encuentro representa una opción ideal en el plan de Hansi Flick a tan solo una semana de su estreno en la Liga el domingo 23 de agosto ante el Elche.

El partido amistoso en Marruecos iba a suponer el debut de los ocho jugadores coronados con la Copa del Mundo con la selección de España, que son Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri González, Ferran Torres y Lamine Yamal, ya que fueron convocados el 12 de agosto.

Anthony Gordon y Jules Koundé, que alcanzaron las semifinales en la Copa del Mundo, podrían llegar dos días antes.

En caso de que el partido no se dispute en Marruecos, al Barcelona no le quedaría más que disputar el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio, previsto para el miércoles 19 de agosto en el estadio Spotify Camp Nou.