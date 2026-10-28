Una de las estrellas de la selección de Arabia Saudita se encuentra amenazada con perderse la Copa Asiática 2027, debido a la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

Arabia Saudita acogerá la Copa Asiática en el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero de principios del próximo año.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Hassan Kadesh, defensa del Al-Ittihad, está amenazado con ausentarse de la selección saudí en el torneo asiático, debido a la lesión que sufrió en la Copa del Golfo.

Kadesh sufrió la lesión durante la victoria que logró la selección saudí sobre su par de Omán, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Copa del Golfo 27".

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El defensa del Al-Ittihad se sometió a una operación quirúrgica en Finlandia, el pasado 9 de octubre, para recuperarse de la lesión que sufrió en el músculo recto femoral izquierdo.

El diario precisó que, a raíz de dicha lesión, Kadesh estará ausente hasta el parón internacional que comienza el próximo mes de enero, en el que se disputará la Copa Asiática, lo que amenaza su participación en el torneo.

La ausencia de Kadesh representa un duro golpe para la selección saudí y su entrenador griego Georgios Donis, especialmente porque está considerado uno de los elementos más destacados en experiencia de Arabia Saudita en general, y en la línea defensiva en particular.

Cabe recordar que la selección saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo "Copa del Golfo 27", tras vencer a Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en el partido final, siendo el primer título que logra Arabia Saudita en 23 años.