Por la bandera de Marruecos... Un jugador argelino en el centro de una tormenta de críticas

La retirada de la bandera de Marruecos de la camiseta del defensa argelino Houari Ferhani, del Olympique de Safi, desató una fuerte polémica tras el empate sin goles ante el Union de la Capital de Argel en la ida de semifinales de la Copa de la Confederación Africana, este sábado en el estadio 5 de Julio.

Para calmar la polémica, el jugador publicó un vídeo pidiendo perdón al público marroquí.

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En medio de una serie de polémicas arbitrales... El Safi empata con el Union de Argel en su propio feudo.

Farhani apareció en el vídeo con la camiseta del Olympique de Safi y la bandera marroquí.

El jugador achacó el incidente a «un error del encargado del equipaje» y explicó que no se percató porque estaba concentrado en el partido; la situación se corrigió en la segunda parte.

Farhani ya había jugado varios partidos con la equipación completa, pero en este la bandera marroquí no apareció ni en el calentamiento, lo que llamó la atención de los aficionados.