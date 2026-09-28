Por Francia: Zidane rechazó una oferta histórica para dirigir a otra selección europea

Un informe periodístico reveló, este lunes, que una selección europea trató de fichar a Zinedine Zidane antes de que asumiera el mando de Francia.

El pasado mes de julio, la Federación Francesa de Fútbol confirmó el nombramiento del exdirector técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, como entrenador de la selección de Francia.

Didier Deschamps, el entrenador con más tiempo en el cargo al frente de la selección de Francia, puso fin a un periodo de 14 años dirigiendo al equipo tras la derrota en las semifinales del Mundial 2026 ante España.

Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998, no había ocupado ningún cargo como entrenador desde su salida del Real Madrid por segunda vez en 2021, hasta que cumplió su sueño de dirigir a la selección francesa.

El sitio web "Foot Mercato" señaló este lunes que Zinedine Zidane pudo haberse convertido en el primer entrenador francés de la selección de Bélgica.

Tras la salida de Domenico Tedesco en enero de 2025, Vincent Mannaert, el entonces director deportivo de la Federación Belga de Fútbol, situó al campeón del mundo de 1998 como su máxima prioridad para asumir el mando de la selección belga.

Pero, a pesar de haber recibido una oferta, Zidane dejó claro rápidamente que solo le interesaba un puesto: dirigir a la selección francesa, cargo que finalmente obtuvo unos meses después.

En consecuencia, la elección recayó en Rudi García para dirigir a la selección de Bélgica en el Mundial 2026.

Sin embargo, el interés de Mannaert por Zidane se remonta a diez años atrás, cuando tuvo la oportunidad de verlo durante una concentración de entrenamiento en el Club Brujas en febrero de 2015.

En aquel momento, el francés, entonces entrenador del filial del Real Madrid, había dirigido el entrenamiento del equipo sub-19 del Club Brujas comandado por Rik De Mil, y dejó a todos impresionados por su toque humano.

Mannaert recuerda que quedó especialmente impresionado por la humildad de Zidane, su atención al cuerpo técnico y su capacidad para tranquilizar rápidamente a los jóvenes jugadores.

Y dijo: "Estaba claro que sentía un gran respeto por el trabajo de Michel Preud'homme, y que estaba deseoso de aprender".

Esta experiencia convenció al directivo belga de que Zidane tenía todas las cualidades para convertirse en el futuro en un gran entrenador de la selección nacional.