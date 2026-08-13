Como informó Sky este jueves, los aurinegros presentaron el miércoles por la noche una nueva oferta por el jugador ofensivo del 1. FC Köln.

Con el nuevo paquete, el BVB persigue expresamente el objetivo de satisfacer las exigencias de traspaso del Effzeh. Según esta información, el Borussia ofrece un volumen total de 55 millones de euros por El Mala, aunque la cantidad fija estaría por debajo de los 50 millones que, según se dice, el Köln quiere ingresar como traspaso mínimo. Con bonus realistas de alcanzar, la cifra crecería hasta los 50 millones de euros exigidos.

Según Sky, no está nada claro si los responsables de las Cabras aceptarán la nueva oferta. Por ahora no habría habido reacción alguna al nuevo intento de los aurinegros, aunque no habría silencio total entre ambas partes.

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¿BVB y Said El Mala ya tienen un acuerdo?

El Mala ya habría llegado hace tiempo a un acuerdo con el BVB para colaborar. Se habla de un contrato hasta 2031. Según informaciones de los medios, el joven de 19 años quiere ir a Dortmund cueste lo que cueste y para ello ya habría rechazado al AC Milan y al FC Fulham.

Sin embargo, tal y como informó el Express , El Mala solo recibiría luz verde para salir si un club ofrece una cantidad fija de 50 millones de euros. El director deportivo del Köln, Thomas Kessler, incluso habría hecho una promesa de ese tipo al entorno del jugador, en caso de que la comentada oferta del BVB llegara realmente.

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Said El Mala sería el nuevo fichaje récord del BVB

El Mala está considerado como el jugador que más desea el BVB, que según Sport Bild espera un negocio rentable a largo plazo si se concreta su fichaje. Que el adolescente previsiblemente vaya a superar a Ousmane Dembele (35 millones de euros) como fichaje récord no se vería como un obstáculo.

En cambio, los dirigentes del BVB contarían con un alto valor de reventa. Solo una nominación para la selección alemana, que según se dice Jürgen Klopp estaría planeando, elevaría su valor de mercado.

Además, el joven atacante ya disfrutaría de una excelente reputación en la económicamente potente isla. Algunos entrenadores de la Premier League ya verían en él al futuro Gareth Bale, que con un estilo de juego de velocidad similar se marchó en 2013 por 100 millones de euros del Tottenham Hotspur al Real Madrid. También jugaría un papel importante el hecho de que jugadores con un talento individual tan alto como El Mala reforzarían la comercialización dentro y fuera del país.

Historial de traspasos del Borussia Dortmund: los fichajes récord del BVB

Cifras según transfermarkt.de