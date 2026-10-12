Por fin: Barcola rompe su silencio y revela el secreto de su fracaso en el Liverpool

Del segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool a un jugador que vale 12,3 millones: así se puede resumir el desastroso arranque del astro francés Bradley Barcola en la Premier League.

Y después de semanas de silencio y de duras críticas, el internacional francés salió finalmente a revelar por sí mismo el secreto de su sufrimiento en la liga más fuerte del mundo.

Una caída impactante

El Liverpool se esforzó al máximo por hacerse con Barcola durante todo el mercado de verano, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro de la historia del club por 123 millones de libras esterlinas, pero para desgracia del Liverpool, el jugador de 24 años no ha mostrado hasta ahora más que un rendimiento digno de un futbolista que vale solo 12,3 millones.

El francés no ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia con su nuevo club, y en el partido del domingo ante el Manchester City sus momentos positivos se limitaron a defender en el fondo de su propio campo, donde fue neutralizado con facilidad en el plano ofensivo. La leyenda del club Jamie Carragher estuvo entre sus críticos más severos.

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Esta situación llevó a "teamtalk" a volver a plantear las viejas y nuevas preguntas sobre la utilidad de gastar cifras enormes en jugadores procedentes de fuera de la Premier League, pues no es un secreto para nadie que la liga inglesa es la más fuerte del mundo sin discusión, y por eso sus futbolistas corrientes parecen estrellas mundiales cuando se van, mientras que las estrellas que llegan del extranjero parecen jugadores corrientes cuando aterrizan.

Barcola rompe su silencio

En su conversación con el canal "Sky Sports" después del partido, Barcola explicó qué es exactamente lo que está padeciendo en Inglaterra, y reveló los detalles del bajón de su nivel con el Liverpool.

Dijo: "La liga francesa es fuerte físicamente, pero aquí diría que es más fuerte físicamente en cuanto a correr. Los partidos son rápidos y abiertos por ambos lados, el nivel es muy alto, pero esa es también la razón por la que vine aquí. Es un nuevo reto para mí".

Unas declaraciones que confirman que el choque físico y la velocidad vertiginosa de la Premier League son el mayor obstáculo para su adaptación.

Críticas demoledoras

La prensa inglesa no tuvo piedad con el astro francés tras el partido ante el City: tres grandes medios, "Daily Mail", "Daily Express" y "BBC Sport", le otorgaron una nota baja de cinco sobre diez.

"Daily Mail" justificó su calificación diciendo: "Barcola ofreció algunos destellos buenos, pero Arrauola le exigirá un rendimiento mucho mejor. Todavía no ha mostrado su nivel habitual con la camiseta del Manchester City".

"BBC Sport" escribió: "Barcola estuvo incisivo en el manejo del balón y cumplió con sus obligaciones defensivas, pero, igual que Wirtz, está obligado a dar más en el último tercio ofensivo".

El diario "Express" concluyó diciendo: "Hizo un gran esfuerzo en defensa, pero no aportó lo suficiente en ataque. Dependió demasiado de su pie izquierdo, el más débil".

Una última esperanza antes de Austria

Está claro que la esperanza del Liverpool reside en que Barcola consiga finalmente adaptarse al fútbol de la Premier League, al contrario que su compañero Florian Wirtz, sobre quien empieza a imponerse la sensación de que no se adaptará nunca.

La próxima oportunidad del francés para recuperar la confianza llegará cuando el Liverpool viaje a Austria para enfrentarse al LASK en la Liga de Campeones el miércoles, en una prueba que podría ser físicamente más sencilla que el infierno de la Premier League.







