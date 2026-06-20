Por eso Summerville se queda en el banquillo contra Suecia

Sorpresa: Crysencio Summerville empezará en el banquillo de Países Bajos el sábado ante Suecia. El seleccionador Ronald Koeman explicó que el delantero arrastra molestias físicas y prefiere no arriesgar.

Su ausencia sorprende, pues hace días fue clave en el 2-2 ante Japón y marcó en su debut mundialista.

Koeman insiste ante la NOS en que la decisión no obedece a un bajo rendimiento: «Estábamos más que satisfechos con Cry». Sin embargo, el delantero no ha estado al 100 % en los últimos días.

«El jueves, en el entrenamiento, tuvo que abandonar antes de tiempo, así que no vamos a correr riesgos innecesarios», explica Koeman.

En su lugar juega Brian Brobbey como delantero, mientras que Donyell Malen pasa a la derecha. Es, según Koeman, una decisión táctica pensada para el duelo contra Suecia.

«Debemos aportar más en ataque», afirma Koeman. «Los espacios serán reducidos, así que Brobbey resulta más útil como punto de apoyo que Malen». Con el ariete del Ajax, Holanda buscará romper el cerco sueco.

Además, Koeman añade: «Así podemos jugar un poco más hacia dentro con Donyell». De esta forma, Denzel Dumfries tendrá más espacio para subir por la banda derecha.



