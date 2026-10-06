La Sport Bild informa de una primera tendencia en la dirección del club a no ampliar el contrato con el consorcio de Düsseldorf, que expira en 2027. Uno de los principales motivos de una posible separación sería la relación con su propia afición. A ella apela desde hace meses Carsten Cramer, ascendido recientemente a presidente de la dirección ejecutiva.

El cierre del acuerdo en 2024 había provocado una ola de indignación entre la hinchada del Dortmund. En el entonces estreno en casa en la Bundesliga contra el Eintracht Frankfurt, el "Muro Amarillo" apareció con carteles y pancartas, en los que se mostraba una postura tajante. Entre otras cosas, se podía leer "Kohle first, Werte second". Además, había un modelo de tanque de cartón delante del Signal Iduna Park. El tenor de la protesta: el consorcio, que también fabrica armas, gana su dinero con la guerra, no con la paz.

Además, en la asamblea de socios de hace dos años se produjo un resultado demoledor. El 65 por ciento de los 855 socios participantes votó en contra del patrocinio. Hans-Joachim Watzke habló después de una "señal clara", pero matizó que quería conocer la opinión completa de los más de 200.000 socios: "En una valoración global, también tengo que valorar por mi parte que es el 0,25 por ciento de nuestros socios. Soy demócrata, acepto el resultado de ayer. Fue una primera indicación". En cualquier caso, el resultado no era vinculante para el club.

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¡Suma millonaria! Esto es lo que Rheinmetall paga al BVB

Desde el punto de vista financiero, sin embargo, el final de la asociación sí supondría un golpe para el BVB. Rheinmetall transferiría a la Borussia hasta diez millones de euros al año. Pese a las citadas dudas en Dortmund, el propio consorcio no tiene intención alguna de poner fin a la asociación.

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"Estamos satisfechos con la asociación y la valoramos como un éxito. Respalda nuestra visibilidad como consorcio tecnológico y como empleador atractivo. Entre nuestras empleadas y nuestros empleados, la asociación despierta un gran entusiasmo, y las ofertas para la plantilla tienen buena acogida", comunicó Rheinmetall a preguntas de Sport Bild. Además, se habría fundado un club oficial de aficionados y se habrían celebrado campus de fútbol para niños ucranianos. "También ha arrancado el diálogo social buscado sobre la seguridad y una democracia capaz de defenderse. Entendemos este intercambio como una tarea a largo plazo, que seguiremos acompañando activamente", añade.

Rheinmetall anunció que quiere decidir junto con el BVB "sobre una ampliación más allá de 2027 y el posible alcance de nuestro futuro compromiso". El momento de las conversaciones aún no se ha fijado. "Ahora, para nosotros, la prioridad es seguir desarrollando con éxito la asociación en curso".