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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Por eso el VAR intervino correctamente al revisar la segunda amarilla a Breel Embolo en el partido Argentina-Suiza

Argentina vs Switzerland
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B. Embolo

Argentina ganó 3-1 en la prórroga a Suiza en cuartos del Mundial. Lo más comentado fue la roja a Breel Embolo.

A mitad del segundo tiempo, Leandro Paredes recibió primero amarilla por una supuesta falta sobre Embolo, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amonestación a Paredes y mostró la amarilla a Embolo por simular.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amarilla a Paredes y amonestó a Embolo por simulación; como ya tenía una, fue expulsado.

La decisión provocó polémica. Murat Yakin, seleccionador suizo, la calificó de «inaceptable». «Esta norma no tiene nada que ver con el fútbol

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 Es sumamente doloroso que hayan intervenido innecesariamente», afirmó Yakin.

La FIFA aclaró que hubo confusión de identidades: el VAR puede corregir si el árbitro sanciona al jugador equivocado tras una falta.

El árbitro sancionó a Paredes, pero la falta —una simulación— la cometió Embolo. Tras revisar las imágenes, el colegiado corrigió su decisión y mostró al suizo su segunda amarilla.

Suiza terminó con diez y perdió 3-1 en la prórroga. Argentina jugará contra Inglaterra en semifinales el miércoles a las 21:00.

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