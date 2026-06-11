Raúl Jiménez será el delantero titular de México el jueves en el partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica. Los espectadores notarán su llamativo casco protector. El mexicano de 35 años, que juega en el Fulham, lo usa tras una grave lesión que casi acabó con su carrera.

Desde 2021, tras un fuerte choque en un partido de la Premier League entre el Wolverhampton Wanderers y el Arsenal, juega con una cinta protectora en la cabeza.

En un saque de esquina, el delantero chocó violentamente con la cabeza del defensa del Arsenal David Luiz y quedó inconsciente en el terreno de juego.

Sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral que requirieron cirugía de urgencia.

Durante meses se dudó de su regreso al fútbol. Tras una larga recuperación, volvió a jugar con el Wolverhampton en agosto de 2021 y, desde entonces, usa un casco protector.

El propio Jiménez admitió que su regreso fue casi un milagro.

Desde entonces, la cinta protectora se ha vuelto imprescindible en su equipación. En el Mundial 2026 no será la excepción: frente a Sudáfrica en el partido inaugural, Jiménez vuelve a liderar el ataque de El Tri.

Será su partido 128 con México y, hasta el jueves, llevaba 45 goles.