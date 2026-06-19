Achraf Hakimi acapara miradas en el partido del Mundial entre Escocia y Marruecos. La afición escocesa lo abuchea desde su primer toque, en el segundo duelo de la fase de grupos.

La razón no es deportiva: desde el viernes se sabe que el jugador comparecerá ante la justicia por una denuncia de violación de 2023.

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que hay pruebas suficientes para ir a juicio.

El caso se inició en marzo de 2023, cuando una joven denunció que, días antes, Hakimi la había violado en su domicilio de Boulogne-Billancourt (Francia). La mujer acudió a la policía pero no presentó denuncia formal. Según su testimonio, se habían conocido poco antes por Instagram.

Hakimi, que la temporada pasada ganó la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, ha negado las acusaciones desde el primer momento e insiste en su inocencia.

El viernes, el futbolista respondió en redes sociales a la decisión judicial y admitió que se había mantenido en silencio.

«El tribunal me dijo: “Si usted no fuera famoso, nunca habría habido un caso”. He guardado silencio durante años, confiando en que la dignidad y la paciencia llevarían a decisiones justas», escribió.

Además, afirmó que espera con ilusión el juicio, pues allí podrá contar su versión de los hechos: «Desde el primer día he estado esperando este juicio. Y ahora incluso lo espero con ilusión. Por fin podré hablar».