Según informa ESPN, el portugués forma parte del grupo más reducido de candidatos para suceder a Bruno Guimaraes en el Newcastle United. Según coinciden varios medios, el centrocampista de 28 años está a punto de fichar por el Arsenal.

La cantidad del traspaso ascendería a unos contundentes 93 millones de euros, que pasarían de Londres a Newcastle, después de que los Gunners hubieran visto rechazadas previamente varias ofertas por Guimaraes. Además del mundialista brasileño, los Magpies vendieron hace pocas semanas por mucho dinero a otro centrocampista, Sandro Tonali (117 millones de euros al Tottenham Hotspur).

Debido a la inminente salida de Guimaraes, ahora parece que vuelve a haber necesidad en el Newcastle. Aunque ya han sido fichados dos jugadores para el centro del campo, Aladji Bamba (35 millones de euros, AS Mónaco) y Sean Steur (23 millones de euros, Ajax de Ámsterdam), ambos cuentan todavía con poca experiencia en el fútbol europeo de máximo nivel por su juventud: 18 y 20 años, respectivamente.

Joao Palhinha goza de un excelente cartel en la Premier League

Palhinha, desde luego, sí aporta esa experiencia y, además, goza de un excelente cartel en la Premier League. Antes de su traspaso a Múnich por 51 millones de euros, a petición del exentrenador Thomas Tuchel, el jugador de 31 años fue uno de los futbolistas más importantes del Fulham FC. Sin embargo, la pasada temporada la pasó cedido en el Tottenham Hotspur y, pese a una campaña más que irregular de los Spurs, dejó buenas sensaciones (45 partidos oficiales, siete goles y tres asistencias).

Aun así, el club del norte de Londres no ejecutó al final la opción de compra acordada previamente, cifrada en unos 30 millones de euros según se informó, por lo que Palhinha ha regresado entretanto al campeón récord de Alemania e incluso estuvo sobre el césped en los dos primeros amistosos. Aunque Palhinha estaría considerado como el candidato número uno a salir, en Múnich, según se informa, insisten en una cantidad de al menos 20 millones de euros por sus servicios.

Recientemente, el director deportivo Max Eberl se pronunció al respecto de forma inequívoca: "Tenemos tres jugadores con los que estamos abiertos a que salgan. No tienen futuro en el Bayern". Con ello se refería tanto a Palhinha como a los dos jugadores de vuelta tras sus cesiones, Bryan Zaragoza y Sascha Boey, que tampoco tendrían ya futuro en el club.

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Sorprendente declaración de intenciones: Palhinha quiere seguir en el Bayern de Múnich

El propio Palhinha, cuyo contrato con el FCB se extiende hasta 2028, no piensa en salir y sorprendió al margen del arranque de los amistosos ante el SV Wehen Wiesbaden con una declaración de intenciones: "Quiero mantener mi posición aquí". Sin embargo, las opciones de lograrlo son ínfimas: ya en su primer año en el cargo, Vincent Kompany fue contando cada vez menos con él a medida que avanzó la temporada, motivo por el que desde hace tiempo está considerado como candidato a salir.

Además del Newcastle, recientemente también se había hablado del interés del Aston Villa y del Benfica de Lisboa por fichar a Palhinha. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances concretos. Entretanto, habría rechazado una lucrativa oferta de Arabia Saudí.

En Newcastle, Palhinha no solo se encontraría con los internacionales alemanes Nick Woltemade y Malick Thiaw, sino posiblemente también con un entrenador alemán. Como el hasta ahora técnico Eddie Howe quiere tomarse un descanso, según coinciden varios medios, Matthias Jaissle estaría a punto de asumir el cargo.



