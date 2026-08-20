Informes de prensa han revelado una decisión llamativa que el alemán Jan Wessing, director técnico del Al-Ittihad, estudia tomar antes del enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah, mañana viernes, dentro de las competiciones de la segunda jornada de la Roshn Saudi League, relacionada con el destino de uno de los futbolistas extranjeros del equipo en la lista.

Wessing valora la posibilidad de excluir al nigeriano George Ilenikhena de la lista del partido, con el fin de inscribir al marroquí Youssef En-Nesyri, ante la limitación de plazas disponibles para jugadores extranjeros, por lo que el delantero nigeriano se encuentra amenazado con quedar fuera pese a su destacada actuación en el último encuentro.

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Ilenikhena había acaparado las miradas durante el enfrentamiento ante el Al-Najma en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, después de marcar dos goles con los que condujo al Al-Ittihad a una victoria por tres a cero, ofreciendo el mejor mensaje posible al cuerpo técnico y reabriendo el debate sobre su merecimiento de participar en mayor medida.

El brillo del delantero nigeriano provocó un aumento de las peticiones de la afición para concederle una mayor oportunidad, mientras que, por el contrario, crecieron las críticas dirigidas a Youssef En-Nesyri, especialmente al no aparecer con el nivel esperado durante el inicio de su etapa con "El Decano".

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Según lo publicado por el diario saudí " Arriyadiyah ", Wessing pretende llevar tanto a En-Nesyri como a Ilenikhena juntos al enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah, aunque la decisión final sobre la lista se determinará en función del informe médico del defensa serbio Jan-Carlo Simić.

Los informes aclararon que, en caso de confirmarse la disponibilidad de Simić para participar, Wessing podría verse obligado a excluir a Ilenikhena de la lista con el fin de dejar sitio a En-Nesyri, lo que podría representar una gran sorpresa, especialmente tras la destacada actuación que ofreció el delantero nigeriano ante el Al-Najma.

Así, Ilenikhena ha quedado amenazado con pagar el precio de su brillo de forma indirecta, a la espera de la decisión final del entrenador alemán, que afronta una difícil ecuación entre conservar a un jugador que se ha reivindicado recientemente y conceder a En-Nesyri una nueva oportunidad para demostrar su capacidad de liderar el ataque del Al-Ittihad ante el Al-Qadisiyah.