Por el Mundial 2030: Lekjaa toma una decisión importante sobre su cargo en la CAF

Parece que Fouzi Lekjaa se prepara para reorganizar sus cartas dentro de la Confederación Africana de Fútbol, en un paso que podría poner fin a una de sus responsabilidades más destacadas en los pasillos del fútbol africano, después de que se encaminara a presentar su dimisión de la presidencia del Comité Financiero de la CAF, conservando su cargo como primer vicepresidente de la confederación continental.

El portal marroquí "Hespress" señaló que Lekjaa decidió dimitir de la presidencia del Comité Financiero debido al volumen de compromisos que impone esta tarea y a los desplazamientos y viajes frecuentes que requiere, además del gran tiempo necesario para dar seguimiento a los distintos expedientes relacionados con la gestión de los asuntos financieros de la Confederación Africana.

Añadió que la decisión se enmarca en el deseo del responsable marroquí de reorganizar sus prioridades y dedicarse en mayor medida a las responsabilidades que recaen sobre él dentro de Marruecos, tanto a nivel deportivo como gubernamental, además de implicarse en los expedientes relacionados con los preparativos para acoger la fase final de la Copa del Mundo 2030.

La misma fuente recalcó que la salida de Lekjaa de la presidencia del Comité Financiero no significa su retirada de las estructuras de la Confederación Africana de Fútbol, ya que continuará desempeñando sus funciones como primer vicepresidente de la CAF, conservando su posición dentro de la dirección ejecutiva de la confederación continental.

Lekjaa había adquirido una gran experiencia durante su etapa al frente del Comité Financiero, ya que dio seguimiento a varios expedientes importantes relacionados con la gobernanza y los equilibrios financieros, además de la racionalización de los gastos y el trabajo para reforzar los recursos financieros de la Confederación Africana.