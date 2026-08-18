Por el fichaje de Said El Mala: el RB Leipzig aparentemente tira por la borda sus propios principios

Según informaciones de Sport1, los responsables del Leipzig barajan la posibilidad de superar el tope interno de traspaso fijado por el club para cerrar el fichaje del jugador ofensivo del 1. FC Colonia.

Según esa información, en el RB suele regir por norma el principio de no desembolsar cantidades de traspaso superiores a 50 millones de euros por un solo jugador, aunque en el caso de El Mala los sajones sí harían una excepción.

La razón radica sobre todo en la urgencia con la que el Leipzig busca un sustituto para Yan Diomande, que se marchó al Real Madrid. En un principio, los dirigentes del RB habían puesto el foco en Fisnik Asllani, del Hoffenheim, como relevo deseado del marfileño, pero como el internacional kosovar no superó el reconocimiento médico, desistieron de su fichaje.

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¿Ofrecerá el Leipzig la cantidad de traspaso que pide el Colonia por Said El Mala?

El lunes, Sport Bild informó de que el Leipzig muestra un serio interés en El Mala y que además también estaría dispuesto a satisfacer las desorbitadas exigencias del 1. FC Colonia. Según esa información, el RB planea presentar a los de Colonia una oferta por un total de 60 millones de euros.

La cantidad fija base establecida por el Effzeh como condición fundamental para un traspaso sería de 50 millones de euros, a los que se añadirían cinco millones de euros en bonus relativamente fáciles de alcanzar. Otros cinco millones de euros serían exigibles finalmente en caso de "éxitos extraordinarios".

No está claro hasta qué punto el Colonia sigue teniendo interés en cerrar una operación por El Mala este verano. Thomas Kessler, planificador de plantilla del FC, dejó entrever recientemente que, tras la retirada del BVB, da por hecha la continuidad del jugador de 19 años: "No le veo tristeza. Hablo con él casi a diario, lo tratamos con total franqueza. Por cómo lleva nuestra camiseta, está totalmente orgulloso de ser jugador del 1. FC Colonia".

Sin embargo, según Bild, no existe una fecha límite para un cambio de club. Ante el inminente inicio de temporada, el Leipzig también está interesado en alcanzar pronto un acuerdo; el nuevo entrenador, Martín Demichelis, sería quien más insiste con vehemencia en pedir más refuerzos.