Por el dúo senegalés: Vieira reprende a un periodista: no aceptaré estos términos

Tras la victoria de Senegal sobre Comoras (1-0) en un partido amistoso disputado este domingo en el estadio Vélodrome de Marsella, Patrick Vieira, entrenador de los Leones de la Teranga, defendió a Idrissa Gueye y Kalidou Koulibaly.

Vieira alzó la voz en la rueda de prensa posterior a la difícil victoria de Senegal y se enzarzó con un periodista tras una pregunta sobre Idrissa Gueye y Kalidou Koulibaly, a quienes (el periodista) calificó como «jugadores cuya época ya terminó».

Vieira declaró en la rueda de prensa, según recogió la cadena «RMC Sport»: «Esto es una actitud impropia. No debe repetirse basándose en lo que se dice por ahí. Está hablando de jugadores que han marcado goles y que hacen historia para Senegal».

Y añadió: «No podemos usar esos términos. Aunque algunos los empleen fuera del campo, ustedes, los periodistas, están obligados a cambiar ese término. Hemos visto el partido que jugaron hoy, y ustedes los consideran jugadores olvidados. Es inaceptable usar esos términos. Esta pregunta y esta falta de respeto no las acepto. Son jugadores ejemplares, dentro y fuera del campo».

Después, el exentrenador del Niza propuso al periodista que «reformulara la pregunta» y prosiguió: «No estoy en pie de guerra, solo señalo algo que es inaceptable. Estamos hablando de jugadores que juegan al más alto nivel desde hace años. Su presencia aquí es prueba de que poseen las cualidades necesarias para representar a Senegal».

Gracias a Iliman Ndiaye, que marcó un gol en su antiguo estadio, la selección de Senegal mantuvo su registro sin derrotas bajo la dirección de Patrick Vieira. Y aunque el rendimiento no fue del todo convincente, los senegaleses lograron su segunda victoria consecutiva, tras empatar con Mozambique y vencer a Etiopía en la clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones.



