Por el bien de los jóvenes: Djokovic propone un cambio revolucionario en las reglas del tenis

La estrella serbia Novak Djokovic siguió planteando nuevas ideas para desarrollar el tenis y hacerlo más atractivo, especialmente para el público joven, proponiendo cambios radicales en el sistema de los partidos.

Djokovic, en unas declaraciones recogidas por el diario Marcapidió modificar el sistema de puntuación, de modo que el set se juegue hasta 4 juegos en lugar de 6, con la eliminación del sistema de ventaja (Deuce/Advantage), además de limitar la duración de los partidos para que no superen las dos horas.

Djokovic dijo: "Tenemos que cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse hasta seis juegos, sino hasta cuatro. También eliminaría la ventaja. Y si los partidos de los grandes torneos siguen con el sistema al mejor de cinco sets, entonces durarían solo unas dos horas. Eso sería mejor para todos".

Djokovic es conocido por disputar algunos de los partidos más largos en la historia del deporte, el último de ellos ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en el último Wimbledon, donde ganó por 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) tras un partido que se prolongó durante 5 horas y 15 minutos.

Ese enfrentamiento es el partido más largo en la historia de los cuartos de final de Wimbledon, y el quinto más largo en la historia del torneo.

Y esta no es la primera propuesta que hace Djokovic para desarrollar el deporte, ya que hace semanas había hablado sobre la necesidad de introducir cambios para atraer a las nuevas generaciones.

Dijo entonces: "¿Cómo atraemos a las nuevas generaciones? Quizás vean los cuatro grandes torneos, pero no más que eso. No se sentarán cuatro o cinco horas al día a seguir un partido de tenis. Su capacidad de concentración es diferente, y debemos entender cómo funciona el mercado hoy".

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