El Real Madrid elevó el tono en el caso Negreira, tras el anuncio de la Unión Europea de Fútbol, "UEFA", de larecepción de los documentos presentados por el club sobre el caso y la continuación de la investigación relativa a los pagos que recibió José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España.

El Real Madrid emitióun comunicado oficial, este jueves, en el que confirmó que la UEFA reconoció haber recibido la denuncia presentada por el club, junto a los documentos y las pruebas que el Real Madrid adjuntó en el expediente del caso, considerando que la investigación entró en una fase que exige llegar a su conclusión con la máxima rapidez.









El club señaló en su comunicado que la denuncia que presentó incluye "documentos y pruebas extensos" sobre hechos que calificó de extremadamente graves, subrayando que afectan de manera directa a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid insistió en que resulta necesario, tras la llegada de estos documentos a la UEFA, que la investigación continúe "con la máxima rapidez" hasta alcanzar su conclusión por completo, con la adopción, por parte de los órganos competentes, de las decisiones que consideren oportunas a la luz de la gravedad de los hechos que se están verificando.

Esta escalada llega después de que la UEFA anunciara oficialmente la recepción de una gran cantidad de documentos presentados por el Real Madrid en relación con la investigación del caso Negreira, confirmando que los inspectores de ética y disciplina también los obtuvieron con el fin de evaluarlos dentro de la revisión en curso del expediente.

El Real Madrid afirmó en su comunicado que continuará colaborando de forma activa con la Unión Europea, además de adoptar todas las medidas que se encuentran dentro de sus competencias con el fin de esclarecer los hechos que el club considera incompatibles con los principios que deben regir el fútbol europeo.

El Real Madrid definió estos principios como la integridad, la transparencia y el juego limpio, en un mensaje que refleja el firme empeño del club en seguir actuando a nivel europeo sobre el caso.

Esto ocurre en un momento en el que los movimientos del Real Madrid devolvieron el caso Negreira a primer plano en los pasillos de la UEFA, después de que el organismo europeo hubiera seguido el expediente en los años pasados, mientras los inspectores estudian actualmente los nuevos documentos presentados por el club blanco.

La continuación de la investigación no significa la imposición de una sanción al Barcelona, ya que el siguiente paso queda vinculado a lo que determinen los órganos competentes de la UEFA tras examinar las pruebas y escuchar a las partes implicadas.