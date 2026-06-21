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«¡Por Dios, no nos metamos en esto!»: mensaje inesperado de Medhat Shalabi a Essam El-Shawali antes del Egipto-Nueva Zelanda

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«Se trata simplemente de cambiar el umbral, ni más ni menos»

El periodista egipcio Medhat Shalabi sorprendió al comentarista tunecino Essam Al-Shawali con un mensaje que desató una gran polémica en las últimas horas.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Shalabi afirmó: «El comentarista no tiene nada que ver con la alineación, los cambios, la estrategia o la lectura del partido».

Y añadió: «El comentarista solo debe describir lo que sucede en el partido. Essam Al-Shawali comentó dos encuentros de Túnez en el Mundial de 2026: la derrota por 5-0 ante Suecia y la caída por 4-0 frente a Japón».

Agregó que también narró Irak-Noruega (derrota 4-0) y Arabia Saudí-España (4-0).

Y concluyó en tono de broma: «Juro por Dios que no pretendo nada, solo es para cambiar de tema… Por favor, no nos hagas pasar por esto, capitán Essam. Que Dios te proteja, querido».

En pocas horas Egipto jugará ante Nueva Zelanda en la segunda jornada del grupo del Mundial 2026.

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