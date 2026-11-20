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El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA deparó un potente enfrentamiento entre Alemania y Bélgica, que sitúa al equipo de Jürgen Klopp ante una dura prueba en su camino hacia el título, después de haber evitado a España, campeona del mundo y de Europa, y a la Noruega liderada por su estrella Erling Haaland.

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El sorteo se celebró el viernes en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon.

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, se mostró satisfecho con el resultado y aseguró que espera con ganas el esperado encuentro, aunque reconoció la fortaleza del rival y el nivel que ha demostrado en la Liga de Naciones, además de contar con un grupo de jugadores de gran experiencia y enorme talento.

«Estoy contento con el sorteo y tengo muchas ganas de enfrentarme a Bélgica», declaró el técnico alemán sobre el sorteo, según el diario «Bild». «Es un rival fuerte, que además tiene un nuevo entrenador, y han hecho una gran Liga de Naciones. Conozco bien a algunos jugadores», añadió, en alusión a su conocimiento de los futbolistas belgas y de sus cualidades técnicas.

Kevin De Bruyne, exestrella del Manchester City, fue uno de los nombres que más llamaron su atención. Klopp le dedicó un elogio notable al describirlo como «uno de los mejores jugadores que ha visto jamás la Premier League», antes de añadir: «Sigue siendo un buen jugador... por desgracia», en referencia al peligro que el creativo belga supone para Alemania.

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Los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, y Alemania jugará la vuelta en casa tras haber liderado su grupo en la fase de liga.

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Los cuatro ganadores se clasificarán para la fase final, prevista del 7 al 13 de junio del mismo año, cuyo país anfitrión aún no se ha decidido.

Pese a su entusiasmo por el cruce con Bélgica, Klopp es consciente de que a Alemania todavía le queda mucho trabajo por delante antes de poder luchar de verdad por los títulos. El técnico subrayó que su equipo se encuentra aún al comienzo del proyecto de desarrollo: «Somos plenamente conscientes de que estamos al principio de un proceso de evolución. Queremos mantener esta dinámica positiva y hay mucho por hacer», afirmó, en alusión a la necesidad de seguir construyendo y mejorando el rendimiento en la próxima etapa.

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En el resto de los cuartos de final, la Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a Noruega, mientras que España y Francia volverán a verse las caras en un duelo que evoca los recuerdos de la semifinal del Mundial, y Países Bajos chocará con Portugal. Así, todas las miradas se centran en una serie de enfrentamientos de alto voltaje que marcarán la lucha por el título europeo.

El camino de Alemania hacia la final ya está claro: si supera a Bélgica, se enfrentará en semifinales al ganador del Inglaterra-Noruega, mientras que el otro finalista saldrá del duelo entre el vencedor del España-Francia y el clasificado del Países Bajos-Portugal, lo que abre la puerta a choques de altos vuelos en las rondas decisivas.