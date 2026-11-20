El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA deparó un potente enfrentamiento entre Alemania y Bélgica, que sitúa al equipo de Jürgen Klopp ante una dura prueba en su camino hacia el título, después de haber evitado a España, campeona del mundo y de Europa, y a la Noruega liderada por su estrella Erling Haaland.
El sorteo se celebró el viernes en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon.
Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, se mostró satisfecho con el resultado y aseguró que espera con ganas el esperado encuentro, aunque reconoció la fortaleza del rival y el nivel que ha demostrado en la Liga de Naciones, además de contar con un grupo de jugadores de gran experiencia y enorme talento.
«Estoy contento con el sorteo y tengo muchas ganas de enfrentarme a Bélgica», declaró el técnico alemán sobre el sorteo, según el diario «Bild». «Es un rival fuerte, que además tiene un nuevo entrenador, y han hecho una gran Liga de Naciones. Conozco bien a algunos jugadores», añadió, en alusión a su conocimiento de los futbolistas belgas y de sus cualidades técnicas.
Kevin De Bruyne, exestrella del Manchester City, fue uno de los nombres que más llamaron su atención. Klopp le dedicó un elogio notable al describirlo como «uno de los mejores jugadores que ha visto jamás la Premier League», antes de añadir: «Sigue siendo un buen jugador... por desgracia», en referencia al peligro que el creativo belga supone para Alemania.
Los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, y Alemania jugará la vuelta en casa tras haber liderado su grupo en la fase de liga.
Los cuatro ganadores se clasificarán para la fase final, prevista del 7 al 13 de junio del mismo año, cuyo país anfitrión aún no se ha decidido.
Pese a su entusiasmo por el cruce con Bélgica, Klopp es consciente de que a Alemania todavía le queda mucho trabajo por delante antes de poder luchar de verdad por los títulos. El técnico subrayó que su equipo se encuentra aún al comienzo del proyecto de desarrollo: «Somos plenamente conscientes de que estamos al principio de un proceso de evolución. Queremos mantener esta dinámica positiva y hay mucho por hacer», afirmó, en alusión a la necesidad de seguir construyendo y mejorando el rendimiento en la próxima etapa.
En el resto de los cuartos de final, la Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a Noruega, mientras que España y Francia volverán a verse las caras en un duelo que evoca los recuerdos de la semifinal del Mundial, y Países Bajos chocará con Portugal. Así, todas las miradas se centran en una serie de enfrentamientos de alto voltaje que marcarán la lucha por el título europeo.
El camino de Alemania hacia la final ya está claro: si supera a Bélgica, se enfrentará en semifinales al ganador del Inglaterra-Noruega, mientras que el otro finalista saldrá del duelo entre el vencedor del España-Francia y el clasificado del Países Bajos-Portugal, lo que abre la puerta a choques de altos vuelos en las rondas decisivas.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.