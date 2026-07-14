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Loai Mohamed

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Por delante de Messi... Mbappé rompe el dominio alemán en una lista histórica

K. Mbappe
L. Messi
Francia vs España
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Francia
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EE. UU.

La estrella francesa sigue dejando huella en el Mundial

Kylian Mbappé alcanzó por tercera vez las semifinales del Mundial, igualando récords históricos.

Esta tarde, en el estadio AT&T, formará parte del once francés que desafía a España en la semifinal del Mundial 2026.

El astro del Real Madrid disputará su partido 21 en un Mundial, convirtiéndose en el francés con más participaciones en la historia de la competición.

Según «Stats Foot», es el sexto futbolista que llega a semifinales al menos tres veces, uniéndose a cinco leyendas alemanas.

Además de Mbappé, la lista incluye a Miroslav Klose, Uwe Seeler, Per Mertesacker, Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger.

Antes de estas semifinales, Mbappé ya jugó las de 2018 y 2022 y en ambas llegó a la final.

Klose ostenta el récord con cuatro semifinales, una más que el resto.

Lionel Messi, capitán de Argentina, podría unirse a este grupo si juega mañana contra Inglaterra en la segunda semifinal.

«La Pulga» ya jugó las semifinales de 2014 y 2022 y en ambas llegó a la final.

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