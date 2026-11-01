Por delante de Adeyemi y Gordon: El Zalzouli pone en aprietos al Barcelona con su brillante actuación con el Betis

El Barcelona desaprovechó el talento del marroquí Abde Ezzalzouli a cambio de 7,5 millones de euros, en una operación que podría privarle de obtener grandes beneficios económicos, pese al gran nivel que ofrece el jugador con el Real Betis, tras convertirse en una de las figuras más destacadas del conjunto andaluz gracias a sus habilidades individuales y a su influencia en los partidos, especialmente en la Liga de Campeones.

Según el diario español Mundo Deportivo, el Real Betis, dirigido por su entrenador Manuel Pellegrini, está firmando el mejor arranque de su historia, tras ocupar una posición destacada en la clasificación de LaLiga y mantener su casillero sin derrotas en la Liga de Campeones, logrando el pleno de puntos al sumar 9 de los 9 primeros posibles en 3 partidos.

Ezzalzouli es uno de los elementos clave detrás de este brillante momento, gracias a su gran nivel por la banda izquierda y a su excepcional capacidad para superar a los rivales en los duelos individuales, además de su esfuerzo defensivo en la recuperación del balón, ofreciendo el modelo de un jugador que combina talento y sacrificio.

La historia de Ezzalzouli con el Barcelona comenzó en el verano de 2021, cuando el joven jugador marroquí llamó la atención gracias a sus habilidades y a su capacidad para jugar con la pierna izquierda, durante su participación con el Hércules en la Segunda División "B", lo que llevó al club catalán a seguirlo, aprovechando la capacidad de Ramón Planes para descubrir talentos prometedores.

Ezzalzouli llegó a España a una edad temprana junto a sus padres y comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Hércules, antes de ser titular con el primer equipo a los dieciocho años, en el estadio Rico Pérez.

El jugador recibió valoraciones positivas de los ojeadores del Barcelona, por lo que el club cerró su fichaje en el último día del mercado de fichajes del verano de 2021, tras pagar la cláusula de rescisión de su contrato, a cambio de dos millones de euros.

Ezzalzouli se incorporó al filial del Barcelona, pero su buen nivel pronto le dio la oportunidad de aparecer con el primer equipo, ya que disputó su primer partido en LaLiga el 30 de octubre de 2021, ante el Deportivo Alavés, bajo la dirección de Sergi Barjuan, que dirigió al equipo durante un breve periodo entre la salida de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández.

Durante esa misma temporada, el jugador marroquí pasó al Osasuna cedido en la segunda mitad del curso, y dejó una buena impresión gracias a su nivel.

El Real Betis aprovechó la grave crisis económica que sufría el Barcelona para fichar a Ezzalzouli a cambio de 7,5 millones de euros, conservando el club catalán el derecho de recompra del jugador por 20 millones de euros hasta 2024, y 25 millones de euros en 2025.

El acuerdo también incluía que el Barcelona recibiera el 50 % del valor de cualquier venta futura del jugador por parte del Real Betis, antes de que la temprana salida del brasileño Vitor Roque redujera ese porcentaje al 20 %.

En virtud de estas cláusulas, si un club decidiera activar la cláusula de rescisión del contrato de Ezzalzouli, fijada en 60 millones de euros, el Barcelona solo recibiría 12 millones de euros del valor de la operación, que es su parte correspondiente al 20 % del valor de la cláusula de rescisión.

Esto significa que el retorno potencial para el club catalán sería mucho menor que las cantidades que han pagado otros clubes por fichar a jugadores que ofrecen un gran nivel.

La comparación con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi pone de relieve la magnitud de la diferencia, ya que el Newcastle pagó más de 70 millones de euros por el fichaje de Gordon durante el presente verano, mientras que el traspaso de Adeyemi desde el Borussia Dortmund costó 24 millones de euros, es decir, el doble de la cantidad que podría recibir el Barcelona en caso de la salida de Ezzalzouli a cambio del valor de su cláusula de rescisión.

Pese al gran nivel que ofrecen Gordon y Adeyemi, Mundo Deportivo considera que ninguno de ellos supera a Ezzalzouli en cuanto a calidad individual, algo que el jugador marroquí ha demostrado durante sus participaciones en la Liga de Campeones, convirtiéndose en una de las figuras más queridas por la afición del Real Betis en el estadio de La Cartuja.