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Por culpa de Yamal: las nominaciones al Balón de Oro comprometen a Monchi con la afición del Espanyol

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
L. Yamal
Espanyol
España

¡Se abrió a sí mismo la puerta de la ira!

Monchi, director deportivo del Espanyol, se vio obligado a pedir disculpas a la afición del equipo catalán después de haber expresado su opinión, hace cerca de una semana, sobre los candidatos al Balón de Oro.

Cuando le preguntaron por su candidato, Monchi eligió a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, pese a la fuerte rivalidad entre las aficiones de ambos equipos, aunque su punto de vista era más amplio, algo que aclaró antes de presentar sus disculpas.

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Monchi dijo en unas declaraciones a la emisora Cadena SER: "Me pidieron que eligiera entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, y elegí a Yamal porque es la opción española".

Y añadió: "Eso generó cierta polémica entre nuestros aficionados; si alguien se ha molestado, pido disculpas".

Y prosiguió: "Por supuesto, como aficionado del Espanyol, podría haber elegido a otra persona. No pretendía ofender. Sé lo que significa ser aficionado del Espanyol; me he sentido parte de ellos desde el principio, y si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas".

Y concluyó: "Fue algo así como vestir la bandera española", destacando su orgullo por el Espanyol.

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