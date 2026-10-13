¿Por culpa de Yamal? El Barcelona pone el ojo en un fichaje de peso

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Una asociación ideal

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El nombre de un destacado futbolista español ha entrado en el radar del Barcelona, en un contexto que podría convertir su fichaje en una prioridad para el club catalán durante los próximos mercados de fichajes.

El diario español "Sport"reveló que Pedro Porro, lateral del Tottenham, podría ser uno de los nombres que figuran con fuerza en la mesa del Barcelona, dado su deseo de abandonar la Premier League y su intención de regresar a los campos españoles, pese a estar vinculado al club londinense con un contrato hasta junio de 2031.





¿Es Yamal la clave de la operación?

El interés del Barcelona en Porro vuelve a poner de actualidad lo que publicó el diario español "El Nacional" el pasado mes de agosto sobre el convencimiento de Lamine Yamal de que el lateral español representa el fichaje ideal para el equipo, por delante en sus prioridades de nombres de la talla de Rodri y Julián Álvarez.

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Según el informe anterior, Yamal formó una sociedad destacada con Porro durante la conquista del último Mundial con la selección española, después de comprobar su capacidad para leer sus movimientos, ya fuera avanzando por la banda derecha, metiéndose hacia el interior o retrocediendo para ayudar en la construcción de los ataques.

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La estrella del Barcelona considera que contar con un jugador de estas características podría darle mayores espacios para moverse y aliviar la vigilancia defensiva que se ejerce sobre él, gracias a la capacidad del lateral para generar superioridad numérica y ofrecer un apoyo ofensivo constante.

Además, la contratación de Porro podría darle al entrenador Hansi Flick soluciones adicionales en la banda derecha, especialmente porque Jules Koundé, pese a sus cualidades defensivas, no ofrece las mismas características ofensivas que tiene el lateral del Tottenham.









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Koundé y Balde, la llave de la operación

Sin embargo, el camino hacia el cierre de la operación no será sencillo, ya que "Sport" explicó que la dirección del Barcelona no planea invertir una cantidad elevada en reforzar la posición de los laterales antes de resolver algunos asuntos relacionados con la plantilla actual del equipo.

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Los nombres de Jules Koundé y Alejandro Balde destacan entre las posibilidades que podrían influir en los movimientos del club, ya que la salida de Koundé abriría directamente la puerta al fichaje de Porro para ocupar el puesto de lateral derecho, mientras que la venta de Balde podría aportar recursos económicos que ayuden a financiar la operación, con la necesidad de reordenar las opciones defensivas.

El mayor obstáculo sigue siendo la postura del Tottenham, que renovó el contrato de Porro hasta el año 2031 y no afronta presiones contractuales para desprenderse de uno de sus elementos importantes, lo que significa que el Barcelona podría necesitar presentar una oferta económica enorme para convencer al club inglés de aceptar su salida.

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"Sport" aseguró que el Barcelona no ha presentado hasta ahora una oferta oficial, pero vigila la situación del jugador, al tiempo que estudia otras opciones, entre ellas Iván Fresneda, lateral del Sporting de Lisboa.

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